Haat-winkelketens toucheren corona-miljoenensubsidies, maar verplichten medewerkers niet-gewerkte uren in te halen

Sommige werkgevers blijven gretig misbruik maken van de coronacrisis. Grote winkelketens blijken namelijk medewerkers de niet gewerkte uren te laten inhalen, terwijl zij hiervoor miljoenen euro’s subsidie krijgen. Werknemers worden onder druk gezet om dus gratis te komen werken. Wat een schandalige praktijken!



Voor veel werknemers zijn het al onzekere en vervelende tijden, maar als je dan ook nog wordt gedwongen om de gemiste uren gratis in te halen wordt de coronacrisis zo wel een enorme hel. Uit onderzoek van EenVandaag en de Groene Amsterdammer blijkt dat werknemers van grote ketens onder druk worden gezet om uren in te leveren, vanwege ‘financiële redenen’, en vervolgens deze uren op een later moment gratis in te halen.

FNV waarschuwde hier begin dit jaar ook al voor dat kleine bedrijfjes hun werknemers op deze manier zouden uitbuiten, maar nu blijkt dus ook dat de grote winkelketens dit doen. Een van die grote winkelketens is Wibra, die ruim eenderde van de uren heeft weggesneden bij het personeel, maar vervolgens wel aan hetzelfde personeel vraagt om deze uren later gratis in te halen. Dit terwijl de Wibra vele miljoenen aan subsidie gretig ontvangt, subsidie om de personeelskosten mee te dekken. Arbeidsjuristen zijn niet te spreken over de actie van Wibra:

“In de wet staat namelijk dat de werknemer recht heeft op loon, ook als er niet wordt gewerkt. Een werknemer kan nu niet deze gevolgen op zijn bordje krijgen.”

En zo zien we maar weer dat termen als ‘solidariteit’ of ‘we doen het samen’ inhoudsloze, holle termen zijn. Aan het begin van de coronacrisis had iedereen het zo te doen met al die gedupeerde mensen, maar ondertussen blijken genoeg mensen gretig misbruik te maken van financiële middelen bedoeld om anderen te helpen.

Aan alles is dus te merken dat de coronacrisis veel te lang duurt. Het kabinet sloopt mensen in hun vrije tijd met allerlei vrijheidsontnemende maatregelen (hallo avondklok en alle horeca dicht), terwijl werkgevers daar onder werkuren nog een schepje bovenop doen door Nederlanders financieel het water aan de lippen te zetten. Het wordt tijd om het huidige lockdownregime langzaam te ontmantelen, of in ieder geval om te zetten in maatregelen die inwoners van dit land níét mentaal en inkomenstechnisch volledig in de pan te hakken. Want de situatie waarbij mensen van roofwerkgevers als de Wibra bijna geen geld kunnen verdienen, en het beetje dat ze verdienen niet aan leuke dingen mogen uitgeven… dát begint wel een beetje onhoudbaar te worden.