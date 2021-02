Hahaha, dikke pech voor Klaver! D66 gaat liever verder met Rutte, en laat klimaathaatclubje GroenLinks barsten

We moeten toch wel eventjes gniffelen. Jesse Klaver, de Justin Trudeau-mooiboy van de Nederlandse politiek, is vandaag afgegaan als een gieter. Hij deed namelijk een verwoede poging om D66-lijsttrekker Sigrid Kaag te schalken voor een ultra-linkse klimaatcoalitie samen met zijn partij. Maar wat denk je? Kaag slaat de avances van de eikeltjespyjamadrager gewoon af. Ze heeft immers al een ‘date’ met Rutte. Whaha!

GroenLinks heeft heel vergaande plannen voor Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Oh ja. Er moet een “Green New Deal” komen. Nederland moet vol op het klimaatorgel gaan. Alles moet anders. Build Back Better. Great Reset. CO2. Stikstof. Om dit doel te bereiken wil GroenLinks graag samenwerken met andere linkse partijen als PvdA en D66. Helaas voor Klaver en co. heeft die laatste daar helemaal geen zin in. Niet zo gek, natuurlijk, want D66 wil gewoon weer meeregeren en denkt dat de VVD veruit de grootste wordt. Dan zou er dus eerder aangestuurd worden op een akkoord met díe club.

Volgens de NOS nodigt GroenLinks “nadrukkelijk regeringspartij D66 uit om mee te doen aan een ‘progressieve alliantie,’ samen met de PvdA. De bedoeling van zo’n alliantie is dat partijen zich voor en na de Tweede Kamerverkiezingen gezamenlijk inzetten voor bepaalde onderwerpen.” In de Volkskrant legt Jesse Klaver uit welke drie onderwerpen hij centraal wil stellen: het gaat natuurlijk om de klimaatgekte, een verhoging van het minimumloon en ook investeren in het onderwijs. Drie punten waarop die partijen elkaar historisch en ook nu weer vinden.

Met de PvdA trekt GroenLinks al op. “Die afspraak staat,” zegt Klaver daarover. Maar hij wil D66 er ook bij hebben. Want, beweert hij, “de afstand tussen GroenLinks, PvdA en D66 is minder groot dan met de VVD.” Samen staan ze dan sterk, denkt Klaver, en kunnen ze de VVD dwingen om het precies te doen zoals en vooral ook zo snél als de uitgesproken linkse partijen dat willen.

Maar D66 heeft daar helemaal geen zin in: “Wij geloven niet dat het goed is voor Nederland als de politiek nu in blokken tegenover elkaar gaat staan,” zegt Sigrid Kaag gewoon keihard op het huwelijksvoorstel van jochie Jesse. “Daar heeft niemand iets aan in deze crisistijd. Wij gaan op eigen kracht naar de kiezer. En daarna willen we samenwerken voor alle Nederlanders in een zo progressief mogelijk kabinet.”

Natuurlijk is deze reactie helemaal niet zo gek. Als je de peilingen moet geloven wordt de VVD veruit de grootste partij. D66 wil zichzelf niet in een bijna onmogelijke positie manoeuvreren. Verkiezingsretoriek is niets meer of minder dan een theatervoorstelling. Als puntje bij paaltje komt wil D66 gewoon gaan regeren: En dat moet dan vrijwel zeker gebeuren met de VVD, redeneren de eurofiele democraten. Dus dat gaan ze maar doen.

Is dat dan alles? Nee! Want er is nog een andere heel duidelijke reden waarom D66 helemaal geen vuist hoeft te maken samen met de PvdA en GroenLinks: de VVD van Mark Rutte is al lang niet rechts meer. Zowel qua stemgedrag ná verkiezingen als nu ook qua partijprogramma is de VVD ontzettend naar links opgeschoven. De quasi-liberalen omarmen zelfs de groene gekte, inclusief de vreselijke “Build Back Better“-taal waar de socialisten zo dol op zijn.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Dus ja, Kaag heeft helemaal geen reden om in te gaan op het huwelijksverzoek van Klaver. Zij blijft veel liever getrouwd met haar huidige man, Rutte.

Loopt Klaver me toch even een blauwtje zeg! Smullen.