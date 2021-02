Heeft het eten gesmaakt, Rutte? “VVD gaf giften in de vorm van dure etentjes jarenlang niet aan in het geschenkenregister”

De VVD heeft giften in de vorm van dure etentjes (tja, bourgondisch zijn ze wel bij de VVD) jarenlang niet opgegeven in het verplichte geschenkenregister van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over, zullen we maar zeggen.

De lekkerbekjes van een Mark Rutte en zijn hongerige handlangers hebben volgens het onderzoekplatform Follow The Money (FTM) voor een slordige -bijna- 13.000 (12.772 euro om precies te zijn) euro per jaar aan zeebaarzen, spareribs en ander lekkers naar binnen gesmikkeld, zonder dit aan te geven in het geschenkenregister van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De VVD dacht waarschijnlijk heel bewust: ‘Dat het diner maar goed gesmaakt mag hebben en geen bittere nasmaak zal onderkennen’. Nou, het is uitermate bitter want de VVD (-4 zetels in de peilingen) gaat behoorlijk nat als het gaat over ontvangen geld voor dubieuze doeleinden. FTM ontdekte dat de VVD wel verdacht veel donaties binnenhaalt via de Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezingen (SOV). Naar nu blijkt is de SOV gewoon een ordinaire eetclub voor de Bourgondische VVD-elite.

Zo schrijft Nu.nl heel treffend: “De SOV organiseert geregeld besloten avonden waarop donateurs in contact kwamen met Kamerleden, ministers en andere partijkopstukken.”

Gedurende de luxe etentjes zou de VVD zelfs 1,16 miljoen hebben binnen geharkt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, die ook ‘glorieus’ werd gewonnen door Mark Rutten en zijn politieke onderdanen. Aha, dat zegt toch wel iets?!

Het volledige bericht van dit nieuwe VVD-schandaal is hier terug te lezen. Maar tot zover het waard is: “Als je Nederland écht terug wilt stemmen, dan laat je Rutte en zijn ‘chique eetclub’ beter links liggen!” Helemaal conform het meest recente partijprogramma van de VVD.