Het Rode Kruis slaat alarm: 690 miljoen mensen hebben hónger door rampen, conflicten en, jawel draconische coronamaatregelen

Het Rode Kruis laat weten dat het aantal wereldburgers met honger razendsnel toeneemt. Op dit moment lijden 690 miljoen mensen honger, en als er niet snel iets gedaan wordt loopt dat op tot 820 miljoen. Eén van de voornaamste redenen daarvoor? De draconische coronamaatregelen die overal ter wereld genomen worden. Want om de volksgezondheid te beschermen moeten we blijkbaar voor massale, ongekende voedselschaarste zorgen. Zolang de virologen maar tevreden zijn!

“Conflict, natuurrampen en het coronavirus zorgen ervoor dat 690 miljoen mensen honger hebben,” stelt het Rode Kruis politiek-correct op Twitter. Vooral die laatste oorzaak is lariekoek: dat het coronavirus voor een voedseltekort zorgt, is natuurlijk je reinste flauwekul. Het gaat om de maatregelen die overheden wereldwijd genomen hebben. Die zijn het probleem. Het virus zelf veroorzaakt alleen mogelijk een ziekte in mensen. Dat is het. Meer doet het virus niet. Het zorgt er niet op magische wijze voor dat er minder voedsel geproduceerd wordt of vervoerd wordt. Tekorten die daardoor veroorzaakt worden komen stuk voor stuk op het conto van overheidsbeleid.

💥Conflict, 🌊natuurrampen en het 🦠coronavirus zorgen ervoor dat 690 miljoen mensen honger hebben. Wij maken ons zorgen om deze mensen en komen daarom in actie. Met #Giro5125 halen we geld op om meer mensen te kunnen ondersteunen met voedselhulp. https://t.co/7oXGJqFgSx — Rode Kruis (@RodeKruis) February 15, 2021

Hoe dan ook, “wij maken ons zorgen om deze mensen en komen daarom in actie,” gaat het Rode Kruis verder. “Met Giro 5125 halen we geld op om meer mensen te kunnen ondersteunen met voedselhulp.”

“Op dit moment hebben wereldwijd 690 miljoen mensen honger en dit aantal stijgt,” stelt het Rode Kruis op de eigen website. “Volgens het Wereldvoedselprogramma en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties kan het aantal mensen dat honger heeft aan het einde van dit jaar zijn opgelopen tot 820 miljoen.”

Ja, dat lees je goed. 820 miljoen. En als het allemaal zo doorgaan volgend jaar gaan we gewoon naar de 1 miljard hongerige mensen toe.

Hoe dit toch kan? Nou, in veel Afrikaanse landen waren er “natuurrampen en ook conflicten.” Maar wacht! “De coronapandemie heeft de situatie in veel landen verslechterd. Uit een onderzoek van het Internationale Rode Kruis (ICRC) in tien Afrikaanse landen blijkt dat mensen sinds het begin van de coronacrisis meer moeten betalen voor voedsel. En dit terwijl 82 procent van de ondervraagden (een deel van) het inkomen is verloren door de pandemie.”

“We zien een opeenstapeling van rampen,” aldus Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. “Honderden miljoenen mensen wereldwijd hebben niet genoeg of onvoldoende voedzaam eten. Naast het natuurgeweld en conflicten die zorgen voor voedseltekorten, zorgt de coronacrisis er in verschillende landen ook nog voor dat mensen hun baan verliezen. Óf er is geen voedsel beschikbaar, óf mensen hebben simpelweg geen geld om voedsel te kopen.”

Maar ho eens even. Die gevolgen van de coronacrisis zijn niet veroorzaakt direct door het virus zelf, maar door de maatregelen genomen door doorgeslagen overheden die geen grenzen meer tolereren aan hun macht. Een orkaan of een overstroming kun je “rampen” noemen.

Maar voedselschaarste in de coronacrisis is geen “ramp,” maar gewoon een gevolg van overheidsbeleid. Het enige rampzalige is dat wij ‒ burgers van de wereld ‒ onze overheden ermee weg laten komen.