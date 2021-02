Hypocriete linkse choco-moraalridders Tony’s Chocolonely terug op slavernijlijst: ‘387 gevallen van kinderarbeid!’

Ai, de moraalridders van Tony’s Chocolonely zijn van een belangrijke lijst met producenten van slaafvrije chocolade gehaald. Het blijkt namelijk dat Tony’s de boel gewoon bedriegt met hun zogenaamde bewering dat zij verantwoord produceren zonder slavernij. Het bedrijf werkt namelijk samen met een Belgische multinational die kinderarbeid en moderne slavernij in zijn productieketen niet uitsluit. Daar gaat dus de reputatie van de Jesse Klaver onder de chocoladerepen.



Het Nederlandse Tony’s Chocolonely had ooit de veelbelovende doelstelling: alleen maar 100% slaafvrije chocolade te produceren. Maar dit voornemen zijn ze niet bepaald nagekomen: de Amerikaanse Slave Free Chocolate heeft het bedrijf namelijk het slaafvrije chocolade-keurmerk ontnomen.

De belangrijkste reden hiervoor is de samenwerking met het Belgische bedrijf Barry Callebaut die in het verleden al toegaf kinderarbeid en slavernij niet uit te sluiten in het bedrijfsproces. Tony’s zegt zelf nog steeds 100% slaafvrij te zijn in haar productie, maar werkt ondertussen nauw samen met een bedrijf dat hier dus vrij weinig tegen doet. Dit is natuurlijk grenzeloze hypocrisie. Ze knijpen een oogje dicht bij hun eigen toeleveranciers.

Tegenover NU.nl geeft Tony’s aan dat hun chocolade afzonderlijk bij Callebaut wordt geproduceerd. De eventuele verdenkingen die Callebaut boven het hoofd hangen gelden niet voor de productie van de chocolade van Tony’s. Dat is alleen een nogal vrij hypocriet verweer van Tony’s, want ze wisten dus dat Callebaut niet helemaal zuiver was. Toch zijn ze in zee gegaan met dit bedrijf. Wat nogal een gebrek aan standvastigheid laat zien.

Dit zijn overigens niet de eerste principes die Tony’s heeft laten varen. Eerder al werd Akwasi op het schild gehesen als het officiële uithangbord van het bedrijf. Een geweldsoproeper als ambassadeur, en chocolade dat dankzij kinderhandjes is vervaardigd… wat een combinatie! Ondertussen gaat het op sociale media al los. Veel mensen snappen wel waarom Tony’s koos voor Akwasi. Beiden hebben als het er écht op aankomt maar één principe: geld binnenharken. Met of zonder slavernij.