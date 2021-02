Kijk! Gommers krijgt genadeloze veeg uit de pan: ‘We willen u horen over IC’s, niet over andere zaken!’

Gisteren bij Jinek ontstond er een woordenwisseling tussen Telegraaf-journalist Wouter de Winther en IC-baas Diederik Gommers. De Winther vindt het maar verwarrend dat Gommers over van alles en nog wat zijn mening geeft, terwijl zijn expertise de Nederlandse IC-bedden zijn. Volgens De Winther moet Gommers het lekker bij de ic-bedden houden.

Terugkijken vanaf minuut 43:



Er ontspon zich gisteren een felle woordwisseling aan de anders zo gezapige Jinek-tafel bij RTL. Telegraaf-journalist Wouter de Winther kwam in het verweer tegen Diederik Gommers. De IC-baas is dan wel goed in het bijhouden van de vaderlandse intensive cares, maar dat maakt hem niet een specialist op het gebied van, nou ja, alles.

Het is niet voor het eerst dat men soortgelijke kritiek uit op ic-opperhoofd Gommers. De heren van Veronica Inside worden ook levensmoe van het feit dat Gommers over van alles en nog wat zijn mening mag verkondigen, terwijl het enige onderwerp waar hij een interessante mening over heeft zijn de ic-bedden in Nederland.

Gisteravond kwam De Winther met soortgelijke kritiek om de hoek:

“Ik heb ook wel het idee dat sommige mensen die verstand hebben van ic’s – toevallig zit meneer Gommers tegenover mij – ineens ook verstand menen te hebben van een heleboel andere zaken. Ik denk dat dat wel een heel verwarrend beeld oplevert, ook voor veel kijkers, omdat die denken: u heeft een witte jas aan. Net als meneer Kuipers, die ook met veel gezag vertelt hoe de wereld in elkaar zit, komt u met meningen die ook weer gedurende de week of de volgende dag alweer veranderen. Dat geeft een verwarrend en verontrustend beeld voor veel kijkers en mensen die toch bouwen op expertise. Zij denken dat u, omdat u een witte jas aan heeft, ook verstand heeft van allerlei andere zaken waar u zich ook over uitlaat.”

In Nederland lijken steeds meer mensen ‘Gommers-moe’ te worden. En dat is niet gek: de IC-baas is bijna dagelijks op de Nederlandse televisie te zien. Over van alles en nog wordt zijn kijk gevraagd, wat inderdaad voor nogal wat onduidelijkheid zorgt.

Er zijn namelijk ook zat andere experts met een interessante mening te vinden. Maar deze mensen worden nauwelijks uitgenodigd, omdat Gommers al zijn verhaaltje mag vertellen over letterlijk ieder aspect van ons leven. De opmerking van De Winther was dan ook meer dan terecht:

“Ja, maar er zijn heleboel mensen die allerlei dingen ervaren en daar ook graag over vertellen, maar waar ze u nou graag over wilden horen zijn de ic’s en niet al die andere zaken.”

Als het gaat om IC-zaken dan is Gommers bij afstand de grootste expert van Nederland, maar hij wordt nu zo vaak uitgenodigd bij de Nederlandse talkshows om over van alles en nog wat mee te praten dat hij ongeloofwaardig en een tweede Peter R. de Vries dreigt te worden. Een zeer onwenselijk resultaat, voor zowel Nederland als de heer Gommers zelf.

