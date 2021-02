Levensgevaarlijke links-extremisten zijn een zorgwekkende campagne begonnen om Thierry Baudet en het FVD te framen

Het is campagnetijd, de verkiezingen komen eraan. Allemaal prima, maar dat wil nog niet zeggen dat het in ons tolerante Nederland is toegestaan om mensen tegenover elkaar op te zetten. Bijna iedereen accepteert dat, behalve de -in zichzelf gekeerde- activisten van extreem-links. En dat is gevaarlijk. Extreem gevaarlijk.

Ondanks dat weinig politici openbaar durven te reageren tegenover De Dagelijkse Standaard, kunnen we -gelukkig- wel optekenen dat eigenlijk iedereen (van links tot rechts) dit soort geïmpliceerde haatcampagnes ziet als een daadwerkelijk gevaar voor de samenleving.

Campagne voeren is prima, en dat kan en mag zelfs tot op het diepst van de snede, maar dat wil nog niet zeggen dat je mensen ook zomaar mag en kan demoniseren. Pim Fortuyn is ooggetuige wat dat betreft.

Dit is RONDUIT WALGELIJK! Kan iemand zich Pim Fortuyn nog herinneren?! Dit is NIET de manier om campagne te voeren. Dit is walgelijk, gevaarlijk en kort samengevat gewoon doodeng. Dit moet STOPPEN! 🚫 | #FVD, #ForumVoorDemocratie. pic.twitter.com/WE3XBMkVSR — Ken Stash (@KenStash) February 21, 2021

Laat dit vooral een les zijn tegenover extreem-links: DIT MOET STOPPEN! Op deze manier voer je namelijk geen politieke campagne maar voornamelijk een heel erg gevaarlijk haatstuk. Vraag het Theo van Gogh maar.