Lijsttrekkersdebat, vlammende Wilders (PVV) tegen hypocriete Kaag (D66): “U bent vierenhalf keer de wereld rondgevlogen”

Het NOS Radiodebat op NPO Radio 1 gaat verder tussen Sigrid Kaag (D66), Geert Wilders (PVV) en Geert Jan Segers (ChristenUnie). Het onderwerp is klimaatverandering en duurzaamheidsbeleid en het is een vlammend debat!

Kaag ratelde maar door over hoe het “nu of nooit” is en sloeg een alarmistische toon aan. Segers gooide het over een andere boeg, maar trok toch ook de emotionele kaart, en zei: “Het gaat over mijn dochters en hun kinderen. Het vraagt om nieuwe keuzes.”

'Het is doen of doodgaan', zegt Sigrid Kaag van #D66 over het klimaat. Maar daar schrik je mensen nogal mee af, vindt Geert Wilders van #PVV. #Radio1debat #verkiezingsdebat #Kaagbaan pic.twitter.com/2Mw4bb7QSU — NPO Radio 1 (@NPORadio1) February 26, 2021

Geert Wilders was de enige die wél bij de feiten bleef. In de video zegt hij: “Met doen of doodgaan schrik je mensen ook alleen maar verder af natuurlijk. (…) Als je ziet wat er werkelijk aan de hand is,” zo gaat hij verder, “dan zie je dat de aarde sinds 1860 zo’n 1 graden in temperatuur is gestegen. Nederland is voor 0,35 procent verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. En als we die 0,35 procent toepassen dan zie je, als we die doelstelling van dat klimaatakkoord van 49 procent in 2030 realiseren, dan zie je dat we met 0,00007 procent de temperaturen verlagen. En wat moeten we daar voor doen?” Vraagt hij zich af. En gaat verder: “We gaan daarvoor miljarden besteden. We krijgen een overheid die gaat zeggen hoe je moet autorijden in een elektrische auto. Hoe je moet wonen, wel of niet met gas. Of je mag vliegen of niet.”

Hij pakte Sigrid Kaag hard aan op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Hij wees er namelijk nog maar eens op dat al die klimaatplannen er juist voor zorgen dat “Henk en Ingrid” (daar zijn ze weer!) overal voor gaan lappen en dat het probleem “schromelijk” werd overdreven. Eigenlijk herhaalde hij in zijn eigen woorden wat Baudet jaren geleden ook al zei: “En wat gaan we doen? We gaan voor miljarden besteden en de overheid gaat van alles voor je bepalen.”

Vlak daarna noemde Sigrid Kaag Geert Wilders een klimaatontkenner, terwijl hij vlak daarna ging pleiten voor kernenergie, in plaats van dit hele land maar vol te bouwen met windmolens en zonnepanelen. Dit is het enige punt waar de PVV en D66 elkaar wel eens zouden kunnen vinden. Alleen is het volgens Kaag te duur en volgens Wilders prima winstgevend (en wijst daarbij naar Frankrijk).