LOL! D66 gaat vol op het groen populistische orgel en kraamt onzin uit: ‘We subsidiëren kolenverbranding!’

In een verwoede poging om het Kaag-effect toch nog in positieve zin te laten slagen is D66 vol op het groen populistische orgel gegaan. In een reclamespotje beweert D66-leider Sigrid Kaag dat kolencentrales nog steeds subsidie krijgen voor kolenverbranding. Echter klopt dit helemaal niet.

In een pijnlijk populistische poging om kiezers bij GroenLinks weg te halen, suggereert D66 dat kolencentrales subsidie ontvangen om steenkool te verbranden. Dat is niet zo. pic.twitter.com/Gk12tQbfGD — Remco de Boer (@remcodb) February 13, 2021

D66-leider Kaag zakt hiermee toch wel door het ijs. Of het gaat om onkunde of opzet, het is gewoon hartstikke onjuist. Met al die verstrengende maatregelen rondom het klimaat is een subsidie voor kolenverbranding wel het laatste wat kolencentrales kunnen verwachten. Energiebedrijf NWE is juist een rechtszaak gestart om een vergoeding, van 1,4 miljard euro, te krijgen van onze overheid omdat zij in 2030 de kolenverbranding definitief moet stoppen.

Waar kolencentrales wel subsidie voor kunnen krijgen is voor de verbranding van BIOMASSA. Iets waar de linkse partijen juist hartstikke voorstander van zijn.

We weten inmiddels wel dat D66 met alle winden meepraat, maar dit is gewoon onzin uitkramen tegen de zwevende kiezer. Ze maken van de kolenindustrie nog steeds de ‘bad guy’ terwijl die industrie al jaren hard wordt aangepakt.

Het bewijst maar weer dat D66 uiteindelijk dezelfde groene agenda heeft als GroenLinks. En ze schuwen geen enkel middel om die agenda te verwezenlijken. Het groene gedram van D66 gaat in de resterende campagnetijd alleen maar toenemen.