Linkse politici geschoffeerd door rechtszaak van kolencentrale: ‘Beschamende obstructie tegen klimaatambitie!’

Linkse Kamerleden zijn woedend op het energiebedrijf RWE die een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat is gestart. Het energiebedrijf wil 1,4 miljard euro compensatie omdat de kolencentrale in 2030 dicht moet. Linkse politici spreken schande van deze actie. Zij vinden de weg naar rechter een beschamende methode om te gebruiken tegen de mooie klimaatambities.

Vorige week liet het Duitse energiebedrijf RWE weten naar de rechter te stappen. Net zoals Urgenda de klimaatnoodzaak afdwong via de rechter hoopt zij ook via de rechter de noodzaak tot financiële vergoeding te kunnen afdwingen. Zij vindt namelijk dat ze massaal wordt gedupeerd door de overheid.

De NOS laat weten dat bestuursvoorzitter van het RWE, Roger Miesen, het volgende zei:

“We begrijpen de doelstelling van de wet om alle kolencentrales te sluiten. Maar we kunnen het ingrijpen in ons eigendom niet accepteren, mede omdat we de centrale op expliciet verzoek van de Nederlandse overheid gebouwd hebben.”

De linkse partijen vonden dit excuus niet acceptabel. Zij vinden dat het bedrijf respect moet hebben voor de klimaatambities. Maar het is inderdaad treurig voor RWE, die in 2015 de kolencentralen bouwde, dat zij in 2030 de deuren in Nederland moet sluiten.

GroenLinks is van mening dat het bedrijf genoeg subsidie kan krijgen om over te gaan op biomassa. Fijn dat GroenLinks weer aandringt op dit ‘duurzame’ alternatief.:

“U krijgt honderden miljoenen aan subsidie voor biomassa en nu wilt u 1,4 miljard euro van de Nederlandse belastingbetaler. Waarom kiezen voor deze onbeschaamde obstructie als het gaat om de klimaatambities die Nederland heeft?”

D66 moest hier zelfs nog een schepje bovenop doen en spreekt over een “hilarische claim”. Toch heeft het Energiebedrijf wel een punt. Als er inderdaad scherpe afspraken zijn gemaakt met onze overheid, dan verbreekt de overheid zelf deze afspraken. Andere landen en bedrijven zullen deze zaak nauwlettend in de gaten houden. Want mocht RWE een succes boeken, dan gaan andere bedrijven hetzelfde proberen.