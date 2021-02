Martin Bosma pakt M aan, want Kaag is alwéér te gast: ‘Ze is het testbeeld van NPO66!’

M, het dagelijkse vooravondprogramma van de NPO, nodigt met grote regelmaat politici uit die dan aan tafel mogen vertellen wat ze overal van vinden. Als het linkse politici zijn gebeurt dat zonder al te veel kritiek, en als het rechtse politici zijn dan… nou ja, laat maar. Die rechtse politici krijgen helemaal geen uitnodiging. Wie dan wel? Nou, vooral D66-lijsttrekker Sigrid Kaag is favoriet. PVV-Kamerlid Martin Bosma vindt daar wat van.

“Het volstrekt objectieve M (betaald door u) wil heel graag dat Sigrid Kaag premier van Nederland wordt,” bericht het Twitter-account Diversiteitswatch. “Daarom is ze vanavond alwéér te gast bij deze inclusieve talkshow.”

Daar is geen woord van gelogen. Want kijk maar eens naar de specifieke lijsttrekkers die langs mochten komen bij het programma… en hoe vaak. Dit zijn de scores sinds het begin van het seizoen:

Kaag (D66): 5 keer

Klaver (GroenLinks): 2 keer

Ploumen (PvdA): 2 keer

Segers (ChristenUnie): 1 keer

Hoekstra (CDA): 1 keer

PVV-Kamerlid Martin Bosma vindt dit onderhand volstrekt ridicuul. “Kaag is het testbeeld van NPO66,” schrijft hij volkomen terecht op Twitter:

Kaag is het testbeeld van NPO66. https://t.co/QLS5akKmux — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) February 10, 2021

Daar is natuurlijk geen woord teveel aan gezegd (het is dan ook een heel korte, maar rake statement). Kaag mag steeds weer langskomen bij M. En ja, de reden daarvoor laat zich raden. Ze willen bij de NPO per sé dat er een vrouwelijke premier komt, en Kaag is de uitverkorene. Zij is in hun ogen lekker BuildBackBetter-links, een zogenaamde ervaren diplomaat, en helemaal woke. En dus wordt zij continu, bijna elke week een keer, voor de camera’s getrokken in de hoop dat Nederlandse kiezers bij zichzelf gaan denken: weet je wat, ik stem tóch maar op die zuurpruim!

Nou, ik heb slecht nieuws voor de NPO: dat gaat niet gebeuren. Kijk maar naar de peilingen. Zelfs met al die gratis reclame lukt het D66 maar niet om een deuk in een pakje peilingboter te slaan. Jammer dus voor Hilversum met hun eeuwige NPO-testbeeld: dat mag na 17 maart op zoek gaan naar een nieuwe uitverkorene.