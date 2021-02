Nederlandse overheid doet wel stoer maar betaalt gewoon losgeld aan piraten, of laat familie betalen

Volgens de NRC bleek de Nederlandse overheid betrokken bij het betalen van losgeld aan Nigeriaanse piraten. Dat gaat volledig in tegen ons eigen losgeld-beleid. In dit artikel van EenVandaag legt een onderhandelaar uit hoe dat kan. En wat blijkt? Nederland wringt zich in allerlei bochten om piraten toch losgeld te betalen, desnoods draaien werkgevers of familieleden van de ontvoerde mensen er voor op!

De Nederlandse overheid doet qua losgeld-beleid eigenlijk hetzelfde als de VVD met ons asielbeleid: harde taal uitslaan en stoer doen, maar in de praktijk gewoon nul komma nul ballen tonen. De standaardprocedure bij een kaping door piraten lijkt eerder neer te komen op veel zeuren en hopen dat de piraten moe worden van het gezeik. In het artikel staat een voorbeeld:

“Ook in 2009 werd een Belgisch schip, met aan boord een Nederlandse kapitein, gekaapt door Somalische piraten. Er waren toen 71 dagen en 171 telefoongesprekken voor nodig om de bemanning vrij te krijgen. Daarnaast is er een flink bedrag aan losgeld betaald.”

De onderhandelaar zegt dat de Nederlandse overheid normaal gesproken geen zaken doet met ontvoerders en nooit losgeld betaalt, want: “Doen ze dat wel, dan wordt de indruk gewekt dat ze bereid zijn om geld neer te leggen voor de gegijzelden. Dat is iets wat we niet willen, omdat het dan voor criminelen aantrekkelijker wordt om Nederlandse burgers te gijzelen.”

Maar wat doen ze dan wel? Meehelpen met het aanleggen van een weg of medicijnen regelen voor de gemeenschap. De overheid betaalt dan waarschijnlijk mee aan bedrijven die zulke projecten moeten uitvoeren (of nog erger: die bedrijven betalen alles uit eigen zak). Voor die piraten komt het in ieder geval op hetzelfde neer: het ontvoeren van Nederlandse burgers is aantrekkelijk. De overheid maakt zich eerder druk om het ontwijken van de juridische consequenties voor het financieren van terroristen.

Het ergste van alles is nog wel dat de onderhandelaar uit dat artikel zich totaal niet lijkt te storen aan deze slappe manier van doen. Op de vraag of we op deze manier het verdienmodel van de kapers in stand houden antwoordt hij: “Het toegeven aan de eisen van kapers is niet het probleem. Dat is de instabiliteit. De industrie van ontvoering wordt in stand gehouden door een slechte economie, onbetrouwbare overheden en niet functionerende wetssystemen.”

Ja joh, geef ze gewoon gloednieuwe infrastructuur, een stageplaats en genoeg geld, dan houden ze vanzelf wel op! Het wordt hoog tijd dat er weer eens militairen worden ingezet voor de veiligheid van onze burgers. Niks onderhandelen, gewoon direct met scherp schieten. Dan leren ze snel genoeg hoe onaantrekkelijk het kapen van een Nederlands schip is geworden.