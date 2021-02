Nieuwste dystopische project van Great Reset-bedenker: mondkapjes met sensor die vertellen dat je ‘m moet opzetten

Het World Economic Forum is bezig met een nieuw project om de mensheid geknecht te houden. Sorry, ik bedoel: gezond te houden. Het instituut van The Great Reset-bedenker Klaus Schwab promoot nu namelijk “het mondkapje van de toekomst.” Dit kapje laat je met behulp van een sensor weten wanneer je te veel stikstof hebt opgebouwd… en als je je mondkapje per ongeluk vergeet op te doen als je naar buiten gaat krijg je een melding op je telefoon.

Wat leuk, zeg, mondkapjes met een hele verzameling ‘slimme’ techniek erin! Echt geweldig. Bekijk het filmpje van het World Economic Forum maar:

The mask of the future. Submit your solution to the world's most pressing challenges, on UpLink: https://t.co/Kzc0QjmTYU @WEFUpLink pic.twitter.com/rdBDLlyxKw — World Economic Forum (@wef) February 20, 2021

“Dit smart mondkapje vertelt het je wanneer het tijd is om het te wassen,” legt het WEF uit in een filmpje over het nieuwe, moderne, innovatieve mondmasker. Maar dat is nog lang niet alles. Oh nee, het vertelt het je ook als je het kapje niet correct draagt.

En er is nóg meer! “Het meet je ademhalingsgraad. Als er te veel CO2 is opgebouwd aan de binnenkant zegt het je dat je even een paar verse ademteugen moet halen.” Omdat het dragen van een mondkapje in dat opzicht blijkbaar toch niet heel goed is voor je moet je het mondkapje dus af en toe even afzetten om verse lucht in te ademen. Blijkbaar ben je in die periode dan overigens op magische wijze toch nog gewoon beschermd tegen het virus, dus de coronapaniekelingen hoeven zich daar geen zorgen over te maken.

“En als je het vergeet op te zetten wijst het je daarop,” aldus de video, “met een smart-sensor die gekoppeld is aan je telefoon.”

YAY! Wat fantastisch! Dank je wel zeg! Je zou zomaar vergeten je levensreddende mondkapje op te zetten! Goddank dat je daar dan een app, ‘smart’ mondkapje, én een smartphone voor hebt.

“Het BreathTech-S masker is duurzaam” (ah ja, duurzaam, ook zo’n hobby van het WEF. We moeten immers wel lekker doorgaan met het grote Build Back Better-programma, ook als we mondkapjes dragen) ” bevat biologisch afbreekbare en recyclebare componenten,” gaat het verder in het mateloos irritante filmpje.

“Wegwerpmaskers zijn een groot milieuprobleem geworden. In 2020 hebben we wereldwijd $166 miljard aan ze besteed. Ongeveer 75% komt op een vuilstortplaats terecht. Of in de oceaan.” En dat kan natuurlijk echt niet. Duurzaam! Milieu! Build Back Better!

“Oplossingen als [dit nieuwe mondmasker] kunnen dit probleem helpen oplossen. Ze kunnen helpen de planeet een beetje beter te laten ademhalen.”

Haha, ja, de wereld moet beter ademhalen… door mondmaskers op te zetten.

Is er ook maar iemand die regelmatig met zo’n ding oploopt die het verbindt aan goed kunnen ademenen?

Wat nou zo gek is, ik dacht dat die mondkapjes tijdelijk bedoeld waren. Dat we even een mondkapje op moeten nu, omdat het virus er is en nog niet genoeg mensen ingeënt zijn, maar dat we al heel snel normaal over straat kunnen. De vaccinatieprogramma’s gaan immers overal ter wereld stug door.

Maar blijkbaar klopt dat toch niet helemaal. Want als je deze video kijkt kun je alleen maar concluderen dat we volgens het WEF heel lang behoefte blijven houden aan mondkapjes. Deze speciale ‘mondkap van de toekomst’ is immers duidelijk ontworpen met het oog op de lange termijn. Want ja: zo’n Great Reset voor je niet even door in een paar maandjes, hè?