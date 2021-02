Nu kan het opeens wel? Femke Halsema wijst Amsterdams Museumplein aan als veiligheidsrisicogebied, maar er gebeurde helemaal niets!

Enkele tientallen mensen kwamen vanmiddag bijeen op het Museumplein in onze hoofdstad Amsterdam. Het bleef rustig en er was verder niets aan de hand, maar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema had alle materialen uit stal getrokken om te voorkomen dat het net zo’n puinhoop zou worden als tijdens de (onafgebroken) Black Lives Matter-demonstratie.

Onrust om niks, en wederom had Femke Halsema -als hoeder van de stad- haar verkeerde kaarten ingelegd. Het bleef, op enkele tientallen demonstranten na, namelijk bijzonder rustig in Amsterdam. Een stuk rustiger dan wanneer de opgedreven Mocro Maffia door de stad raast om een aantal monumentale panden onder handen te nemen.

Maar burgemeester Halsema zag blijkbaar een groot gevaar in een aangekondigde demonstratie vanavond. Daarom wees ze de hele omgeving rondom -het al reusachtige- Museumplein aan tot risicogebied. Op zondag 17 januari deed Halsema dit al eerder. Toen kwamen er maar liefst tweeduizend demonstranten af op een demonstratie tegen het coronabeleid van Rutte III. (Om verder maar even te verzwijgen hoeveel mensen er aanwezig waren bij de eerdere Black Lives Matter-demonstratie, waar mevrouw Halsema zelf ook deel van uitmaakte).

Godzijdank is het vandaag rustig gebleven, mede dankzij het ingrijpen van burgemeester Halsema. Maar kunnen we nu niet inmiddels een beetje concluderen dat Amsterdam niet meer de stad is van het volk maar van de import? Import uit alle rijkeluisgezinnetjes uit de provincie het hele land waarvan zoon of dochter gaat studeren aan een van de Hogescholen of Universiteiten die Amsterdam rijk is.

Volgens mij hadden we het gisteren nog over je, Femke…