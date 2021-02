Lockdown-fanatiekeling Marion Koopmans: ‘Dacht dat ik na China in quarantaine moest, maar nee, dat hoeft niet!’

Marion Koopmans, onderhand misschien wel de bekendste viroloog van Nederland, was onlangs in het Chinese Wuhan om onderzoek te doen naar de herkomst van het coronavirus. Maar gisteravond zat ze opeens alweer bij Op1. Hoe kan dat nou? Moest zij niet in quarantaine?

Het is toch een beetje gek. Niet alleen is virologe Marion Koopmans in China geweest, maar zelfs in Wuhan, volgens de autoriteiten en het officiële verhaal hét epicentrum van de uitbraak van het nieuwe coronavirus dat zoveel onrust heeft veroorzaakt in de rest van de wereld. Moest zij dan niet even, een dag of tien, in quarantaine bij terugkomst? Gewoon, om er zeker van te zijn dat ze het virus niet met zich mee heeft genomen?

“Dat dacht ik wel,” antwoordde Koopmans gisteren bij Op1 op de vraag van Sven Kockelmann, “maar toen werd ik er door iemand op geattendeerd, ‘hé, weet je dat dat voor China niet hoefde?’ En dat stond op de site van Buitenlandse Zaken dus dat, ja, dat was een meevaller.”

Zoals Twitteraar Henk de Vrieskou stelt is dit natuurlijk een geweldig goede tip van Koopmans. “Als je naar China reist dan hoef je daarna niet in quarantaine, want in China bestaat corona niet. Wat een mooi land. Fijne vakantie allemaal, het is jullie gegund na dit kutjaar!”

Goeie tip van @MarionKoopmans bij @op1npo! Als je naar China reist dan hoef je daarna niet in quarantaine, want in China bestaat corona niet. Wat een mooi land. Fijne vakantie allemaal, het is jullie gegund na dit kutjaar! 🎉 pic.twitter.com/re3wfkeC0w — Henk de Vrieskou (@hnkdvrs) February 14, 2021

Het is wel een beetje apart, hè? Corona wordt overal verspreid, het virus kan nergens in toom worden gehouden, corona gaat alle landsgrenzen over… behalve in China. Daar zijn ze er op de één of andere manier in geslaagd en slagen ze er nog steeds in om het virus bij de deur tegen te houden… om nog maar te zwijgen over hoe ze het virus na de uitbraak totaal uitgeroeid zouden hebben in Wuhan door middel van lockdowns die in andere delen van de wereld eigenlijk maar bar weinig uithalen. Wat een wonderbaarlijk land. Je zou er bijna naartoe verhuizen.

Overigens is de hypocrisie natuurlijk ronduit aanstootgevend, en niet alleen omdat er heel blij beweerd wordt dat China coronavrij is en je, als je daar naartoe gaat, dus niet in quarantaine hoeft. Wonderlijk!

Maar kijk niet alleen naar Koopmans, maar ook naar de andere Op1-gasten. Zie ze zitten daar, al die figuren die maar wat blij zijn om Nederland in lockdown te houden, opgesloten in hun eigen huis. Maar zelf gaan ze ’s avonds laat wel over straat, komen ze naar de studio, waar ze vervolgens zonder mondkapjes op met een paar vreemden gaan keuvelen. Niets geen “maximum aantal bezoekers van twee,” niks geen mondkapjes, niks geen avondklok. Voor talkshows is geen uitzondering te dol.

Óns vertellen ze dat dat wíj́ ons wel aan dat soort regels moeten houden omdat, als we dat niet doen, we verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het virus, terwijl ze hun jetlag van hun China-trip nog staan af te schudden. Juist!