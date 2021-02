Pats! Hans Wiegel veegt de vloer aan met JA21: ‘Oplichters!’

In zijn column voor De Telegraaf laat oud-VVD-leider Hans Wiegel werkelijk geen spaan heel van het rapaille van JA21. Of, zoals ze ook genoemd worden, JudassenAlliantie21. Volgens de liberaal zijn deze mensen niets meer of minder dan “oplichters.” Hij heeft dus werkelijk een broertje dood aan ze.

Het leuke van Hans Wiegel is dat hij altijd de moed heeft gehad zijn mening helder te verwoorden. Voor deze man geen “oeps, ik moet dat niet zeggen.” Nee, hij vindt iets, en dan zul je het weten ook. Natuurlijk is dat des te mooier omdat zijn mening vaak hard anti-links is… en hij met grote regelmaat zelfs ingaat tegen de heersende mening van de top van zijn eigen partij, de VVD.

Afijn, in zijn laatste column begint Wiegel met een mooi compliment aan het adres van Geert Wilders, die hij één van de beste Kamerleden van het moment noemt. Daarna gaat hij over op een beschouwing op de andere partijen. “Bijzonder is Forum voor Democratie. Kort gezegd: Thierry Baudet,” schrijft Wiegel terecht.”

“Bij de Statenverkiezingen, een paar jaar terug, de grootste partij. Allerlei lieden, die hun positie te danken hadden aan Thierry Baudet, hebben hun zetels gewoon gestolen: oplichters!”

Zo. Die kan JA21 in haar (enorm grote) broekzak steken. Met een kusje erbij van Hans Wiegel.