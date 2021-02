Peilingen: VVD raakt opnieuw zetels kwijt! Klimaatdrammers GroenLinks blijven maar zetels inleveren

De VVD staat op ongekende hoogte in alle peilingen maar de steun brokkelt toch langzaamaan een beetje af. Ook in de peiling van Kantar verliest de VVD enkele zetels. En nadat al bleek dat GroenLinks niet meer zo populair is als voorheen in het o zo progressieve Amsterdam blijken ze landelijk ook al steun te verliezen.

De VVD blijft in de peiling van Kantar vooralsnog meer dan twee keer zo groot als de PVV. Het blijft opmerkelijk dat de VVD zo populair is in de peilingen, terwijl het duidelijk zichtbaar is dat het ongenoegen jegens het coronabeleid flink is toegenomen.

Waar D66 een virtuele zetel stijgt, verliest GroenLinks weer een zetel. De afgelopen weken lijkt D66 iets op te krabbelen ten koste van GroenLinks. Wat duidelijk maakt dat de marges op links enorm klein zijn. Iedere zetel die wordt gewonnen door een linkse partij gaat ten koste van een zeteltje bij een andere linkse partij. Voorlopig weten partijen zoals D66, GroenLinks en de PvdA weinig tot geen zetels weg te plukken bij de centrum- of rechtse partijen.

De maatschappelijke onrust over de coronamaatregelen neemt met de dag toe. Het zou goed kunnen dat dit de VVD nog enkele zetels gaat kosten. Tenzij de partij strategisch ineens het land weer een beetje opengooit zo vlak voor de verkiezingen. We zullen op 17 maart zien of mensen weer massaal in de VVD-misleiding zijn getrapt.