Racismeschandaal bij ‘Wie is de Mol’! Omroep AvroTros zegt sorry voor racistisch ’spleetogen trekken’ in WIDM

De uitermate racistische omroep AvroTros heeft excuses aangeboden vanwege een dito racistisch fragment in het populaire televisieprogramma Wie is de Mol? Wat gebeurde er nu precies? Nou, een Aziaat werd nagedaan door te impliceren dat ze een andere ‘oogtoestand’ hebben dan Nederlanders, Marokkanen, Vikingen…

(Bijna heel) televisiekijkend Nederland kijkt óók naar het uitermate populaire programma Wie is de Mol?. Op elke uitspraak, op elke aderlating, eigenlijk op alles, ligt vanwege de populariteit van het programma een uitermate groot vergrootglas. Zaterdagavond gingen dan ook vele televisiekijkers bijna over hun nek toen kandidaten van het programma spleetogen maakten om het Zuid-Koreaanse nummer Gangnam Style uit te beelden.

De hele ophef ging zelfs zó ver dat omroep AvroTros heeft laten weten “zich kapot te schamen voor het fragment” en dat ze alle beelden van deze vreselijk racistische impasse van ál hun mediakanalen zullen verwijderen. Een oogje dichtknijpen is er voor AvroTros dus niet bij. 😉

Allemaal leuk en aardig, maar als dit op deze voet doorgaat, dan mogen we écht helemaal nergens meer een grapje over maken. Maar om even realistisch te blijven: Dat is natuurlijk eigenlijk al het geval. Een patroon dat al jaren speelt en dat zich steeds verder uitdiept. Een hele slechte, maar bovenal gevaarlijke en verdelende ontwikkeling.