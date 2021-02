Regelrechte corruptie! D66-kandidaat vraagt ten onrechte duurzaamheidssubsidie aan en keurt die zelf goed

Ongelofelijk! Een D66-kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft als wethouder in de gemeente De Ronde Venen subsidie aangevraagd voor de verduurzaming van haar eigen woning, terwijl ze daar geen recht op had. Vervolgens keurde zij die aanvraag ook nog eens zélf goed! Dat meldt De Telegraaf.

Kiki Hagen, wethouder duurzaamheid en derde locoburgemeester in de gemeente De Ronde Venen, blijkt een corrupt vrouwtje. Ze heeft vorig jaar haar stinkende best gedaan om haar woning (uit 1942!) te verduurzamen, maar deed dit voornamelijk door het huis te renoveren met “een fantastische tweelaags aan- en opbouw aan de achterzijde”. In feite heeft ze dus een nieuw deel erbij aan gebouwd en dát op een duurzame manier laten doen. Daarna heeft ze haar huis te koop aangeboden.

Er zijn echter twee problemen. De eerste: haar huis heeft energielabel B! Dat betekent, volgens de strenge normen van die gemeente, dat er niet genoeg is verduurzaamd om voor subsidie in aanmerking te komen (én het is ongunstig voor de verkoop!). En de tweede: die subsidie is alleen bedoeld voor de verduurzaming van bestaande huizen. En niet voor duurzame uitbouw zoals in haar geval. Ze voldoet dus op geen enkele manier aan de norm voor die subsidie.

Maar dat mag niet deren! Mevrouw schuift doodleuk haar eigen aanvraag tussen het stapeltje van besluiten, verzwijgt dit voor de burgemeester en wethouders en drukt zelf een stempeltje van goedkeuring op de reeks behandelde aanvragen: kassa!

Een woordvoerder van de gemeente probeert er nog een leuke draai aan te geven door te stellen dat de toekenning van de subsidie slechts ‘ter kennisname’ bij de collegestukken zat en dat het aanvraagformulier voor de subsidie voor iets heel anders was bedoeld. Toch heeft deze D66-wethouder het geld maar snel teruggestort en kan de gemeente weer een smak geld neertellen voor een onderzoek om vast te stellen of de aanvraag inderdaad onjuist was.

Zelf doet ze het af als een “vervelend misverstand” en schuift ze de schuld af op haar partner, die de subsidie zou hebben aangevraagd. Toch raar dat die partner haar daar dan niet voortijdig over heeft geïnformeerd, of dat ze toevallig was vergeten dat haar partners’ aanvraag tussen het stapeltje lag. Nog vreemder is het feit dat ze dan alsnog een onterechte aanvraag zélf heeft goedgekeurd. Deze D66-wethouder is gewoon een ordinaire graaier.