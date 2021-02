Rutte en De Jonge zijn ingesloten door “de verwachte” sneeuwval: “Catshuisoverleg afgelast!”

Zoals we eerder al schreven is er winters weer op komst. Dat blijkt echter geen reden te zijn voor minister-president Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge om een lockdown af te kondigen voor enige verdere informatie. Het zogeheten ‘Catshuisoverleg’ gaat dan ook niet door.

Eigenlijk zou er dit weekend stevig onderhandeld worden over het -al dan niet- voortzetten van de avondklok. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Zowel Rutte als De Jonge blijven liever binnen vanwege het aangekondigde winterweer.

Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Zowel Rutte alsmede De Jonge zijn alle grip op de realiteit kwijt. Dat laatste zien we -helaas- nog niet terug in de recente peilingen. Maar wat niet is kan nog komen.