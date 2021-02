Theo Hiddema weet wel waarom Rutte avondklok steunt: ‘Voor 17 maart komt er verlichting, dan is hij de verlosser!’

Theo Hiddema heeft de Tweede Kamer dan wel vaarwel gezegd, zijn mening over politieke zaken geven heeft hij nog altijd niet aan de wilgen gehangen. Op Twitter laat de strafrechtadvocaat weten dat hij bijzonder sceptisch is over de zogenaamde “voorliefde” van premier Rutte over de avondklok. Allemaal gespeeld, denkt de voormalige parlementariër, om straks vlak voor de verkiezingen de grote held uit te komen hangen.

Op Twitter vraagt De Balie-directeur Yoeri Albrecht zich af waar “die fanatieke voorliefde voor de avondklok van Rutte toch vandaan [komt]?” Er is immers, zegt hij, “geen wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen” die “houdt snijdt.” Voormalig FVD-Kamerlid Theo Hiddema weet het antwoord op die vraag. Eerst is Rutte de hoeder van de volksgezondheid, en daarna mag hij de verlosser spelen als hij de maatregelen terugrolt ‒ natuurlijk vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart.

“Rutte kan daarmee floreren als hoeder en strijder voor het bange volk,” reageert Hiddema op de tweet van Albrecht: “Elk decreet en dwangbevel wordt inmiddels door velen aanvaard als een welkome masochistische beleving die zijn leiderschap bevestigt.” Daar is natuurlijk weinig op af te dingen, hoewel de kritiek op Ruttes draconische maatregelen wel degelijk razendsnel toeneemt.

Maar inderdaad. Het spel dat nu gespeeld wordt is dat Rutte de “hoeder” van het volk is. En in veel gevallen ‒ in ieder geval in té veel gevallen ‒ werkt het ook nog. Want de VVD staat nog steeds ferm op kop in de peilingen.

Dat is niet waar het grote spel ophoudt, denkt Hiddema. “Voor 17/3 komt er verlichting voor de geknechten. Rutte is dan de ‘Verlosser’,” legt hij namelijk uit.

Of dit inderdaad gebeurt is maar afwachten. Want Rutte heeft in de tussentijd ook al laten weten dat hij momenteel geen positieve hoop heeft dat de maatregelen na 2 maart (als de huidige maatregelen aflopen) versoepeld kunnen worden. Ja, het aantal besmettingen neemt af, er liggen minder mensen met corona op de IC, maar oh, oh, oh, roept hij steeds weer: er kan zomaar een derde golf aankomen. Britse mutatie!

Maar goed. Misschien verrast Rutte mij en doet hij inderdaad wat Hiddema verwacht: kort voor de verkiezingen van 17 maart de teugels een beetje laten voeren zodat de VVD snel weer wat meer zetels binnen kan slepen. Het zou het cynische machtscircus wel compleet maken.