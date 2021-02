Thierry Baudet verbolgen op ‘levensgevaarlijke’ briefstemkoningin Ollongren: ‘Wij willen NORMALE verkiezingen!’

D66-minister Kajsa Ollongren heeft vandaag laten weten dat als mensen die volgende maand per post hun stem uitbrengen, maar vergeten een handtekening te zetten, hun stem niet ongeldig zal zijn. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt dat volstrekt belachelijk. En nog uiterst problematisch in een democratie ook.

Zoals wij eerder vandaag berichtten vindt de volkomen wereldvreemde Kajsa Ollongren (D66) het experiment met poststemmen onder 70-jarigen hartstikke geslaagd. Ja, er ging heel veel mis, waardoor heel veel stemmen eigenlijk gewoon ongeldig waren, maar daar hebben zij en haar ambtenaren een oplossing voor gevonden. Dat soort stemmen ‒ bijvoorbeeld waarbij een handtekening ontbreekt ‒ gaan we tóch gewoon meetellen. Zo, opgelost!

Thierry Baudet vindt dit volstrekt bezopen. Op Twitter laat hij dan ook geen spaan heel van dit doldwaze beleid. “Onbegrijpelijk en levensgevaarlijk,” schrijft hij op het sociale mediaplatform. “Nóg meer reden om FVD te steunen: wij willen NORMALE en eerlijke verkiezingen en Nederland uit deze belachelijke lockdown bevrijden.”

Onbegrijpelijk en levensgevaarlijk. Nóg meer reden om #fvd te steunen: wij willen NORMALE en eerlijke verkiezingen en Nederland uit deze belachelijke lockdown bevrijden. Word nu lid! https://t.co/LEsCQqv6TZ pic.twitter.com/TDiq92JbcL — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 12, 2021

Uit de reacties op zijn tweet wordt duidelijk dat heel veel mensen die zorg delen. Zij vrezen dat de verkiezingen op deze manier niet zo betrouwbaar zijn als zou moeten. Ook zijn er mensen die aangeven dat er een heel andere oplossing voor de hand ligt: stemmen met DigiD. Maar stemmen met post ‒ en dan ook nog eens op een wijze waarbij er geen handtekening nodig is, want ach, de stem wordt dan toch wel geteld? Nee, dat zien veel mensen écht niet zitten.

Echt niet? Nee. Echt. Niet.

Hier is nog een idee: in andere landen doen ze met bepaalde zaken dat winkels en dergelijke alleen voor ouderen open zijn. Waarom doen we dat bij de verkiezingen niet met 70-plussers? Van 07:00 tot 09:00 zijn zij de enigen die welkom zijn in het stemhokje. Als zij gestemd hebben mag de rest.

Natuurlijk, ook dat is geen perfecte oplossing. Maar helaas, perfecte oplossingen liggen momenteel nu eenmaal niet voor het oprapen. Veel mensen zullen het er echter mee eens zijn dat dit wél significant beter is dan bij stemmen per post waarbij het zetten van een handtekening niet noodzakelijk is en gemakkelijk fraude optreedt.