Tweede Kamer weigert debat over immigratiepact! Baudet: ‘Kiezers hebben recht op antwoorden!’

Een debat over het EU-immigratiepact lijkt er voorlopig niet te komen. FVD-Kamerlid Thierry Baudet had dit vorig jaar september al op de agenda te zetten, maar tot op heden moeten we blijven wachten op antwoorden. Een verzoek tot een debat vóór de Kamerverkiezingen is vandaag afgewezen.





Op de een of andere manier doen Kamerleden er alles aan om er maar voor te zorgen dat een debat over dit immigratiepact niet zal plaatsvinden. Baudet is het zat dat Kamerleden duizenden schriftelijke vragen hierover indienen, hij wil gewoon een open debat hierover houden. In september was er nog genoeg steun voor dit debat, maar nu zitten partijen dit voorstel te traineren.

Met de verkiezingen om de hoek is dit debat meer dan wenselijk. Migratie blijft een van de grote thema’s, de kiezers hebben dan ook het recht op antwoorden. Hoe denken partijen over dit “Marrakesh 2-Immigratiepact”, zijn ze voor of tegen?

Voorlopig krijgen we hier geen antwoord op, sterker nog: het debat zal pas na de Kamerverkiezingen gaan plaatsvinden want het verzoek om dit vóór 17 maart te houden is zojuist afgewezen.

Het is natuurlijk voor veel partijen vele malen gunstiger om zo’n pittig dossier over de verkiezingen heen te tillen. De potentiële kiezers kan men nu nog verleiden met mooie beloftes en harde retoriek, maar na de verkiezingen kunnen al deze beloftes weer direct in de prullenbak worden gegooid. Zoals maar al te vaak is gebeurd in Nederland.