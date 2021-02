Typisch! Hypocriet D66 heeft zelf folder-verbod ingevoerd, maar verspreidt zelf campagne-flyers huis aan huis

De Utrechtse fractie van D66 was zelf een van de initiatiefnemers voor een folderverbod. Huis-aan-huisbladen droegen namelijk bij aan enorme papierverspilling. Vandaar dat er een verbod hierop moest komen. Nu is D66 zelf gretig flyers door iedereens brievenbus aan het douwen in de Domstad.

De ontstane ophef in Utrecht is groot. Uitgevers van huis-aan-huisbladen en de journalistenvakbond NVJ zijn enorm verbaasd. Ze snappen niks van de actie van D66:

“Schandalig. D66 heeft principes tot aan de voordeur. Als het de partij uitkomt dan mogen dingen wel, en anders worden ze verboden. Het is belachelijk.”

D66 heeft er zelf voor gezorgd dat er in Utrecht een folder-verbod is ingevoerd. Alleen mensen met een Ja-Ja-sticker mogen nog reclamedrukwerk ontvangen in hun brievenbus. D66 neemt het dus niet zo nauw met haar eigen ingevoerde verbod. Dit verbod moest papierverspilling tegengaan, maar ze nemen zelf gretig gebruik van de uitzonderingsregels bij dit folder-verbod.

Zelf zegt de partij hierover dat door de coronacrisis het flyeren de enige manier is om fysiek campagne te voeren:

“Zeker nu met corona is flyeren deur aan deur het enige wat we kunnen qua fysiek campagne voeren.Wij doen dit spaarzaam dus nu voor de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben ons in de raad ook ingezet voor verkiezingsborden en meer vrije plakplaatsen.”

De partij overtreedt geen regels van haar eigen ingevoerde verbod, want er zijn uitzonderingen – politieke uitingen vallen onder de uitzonderingsregels. Maar de verbazing bij critici is groot. Ook milieuorganisaties snappen de actie niet van D66. Enerzijds zijn ze tegen de verspreiding van huis-aan-huisbladen om zo verspilling tegen te gaan, anderzijds maken ze er nu zelf gretig gebruik van. Dit is gewoon weer zo’n D66-actie. Enerzijds ‘A’ roepen, maar ‘B’ doen. Een partij zonder principes.