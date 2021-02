Typisch NPO! Liever onervaren D66-kandidaat uitgenodigd voor gesprek over politie dan expert-Kamerlid van de PVV

Al jarenlang probeert PVV-Kamerlid Lilian Helder er voor te zorgen dat er meer geld gaat naar de politie. Als geheel pleit de PVV al jarenlang voor méér blauw op straat. Nu doet WNL net of dit een revolutionair standpunt is en nodigt een kandidaat-Kamerlid van D66 om hierover te praten; de PVV wordt zoals gewoonlijk weer genegeerd.

PVV-politica Helder houdt zich al ruim een decennium bezig met de portefeuille politie en veiligheid. Jarenlang heeft ze al aan de bel getrokken over de penibele situatie bij de politie. Er moet volgens de PVV’er meer geld naar onze politiediensten. Maar wordt Helder ooit uitgenodigd om hierover te komen praten bij een mediaomroep? Nee natuurlijk niet; de NPO nodigt nog liever een linkse kandidaat uit dan een zittend Kamerlid met jaren ervaring.

Dus dat Hanneke van der Werf, de nummer 9 van D66, mocht aanschuiven bij Goedemorgen Nederland ging er bij de PVV-veterane niet zo goed in:

Serieus @WNLVandaag? Een kandidaat-kamerlid? Ik zeg dit namens de #PVV al jaren. Maar ja, het is de PVV hè en niet D66 waarvan ‘vrolijk rechts’ en de hele NPO de kruiwagen voor zijn #PVV #StemPVV https://t.co/a6kyhwuPOt — Lilian Helder (@lilianhelderpvv) February 15, 2021

Al geruime tijd pleit Helder tegen de “fopbegroting” voor de Nederlandse politie. Zij wil namelijk dat er echt eens wat verandert, en er structureel meer geld gaat naar onze politiediensten. Maar blijkbaar is WNL meer geïnteresseerd in een D66’er die deze PVV-boodschap herhaalt dan een PVV’er die dit zélf komt vertellen.

Over een maand vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats, en het lijkt erop dat ook de NPO zo min mogelijk aandacht wil geven aan de PVV. Ongeveer alle gevestigde partijen hebben de PVV al buitengesloten van eventuele regeringsdeelname en nu lijkt het net alsof de NPO ook maar minimale aandacht aan de club van Geert Wilders wil geven.

En zo blijft men de tweede partij van Nederland in de Tweede Kamer en in de peilingen negeren. Wat de afgelopen jaren nu niet bepaald de beste tactiek was, want de PVV blijft met of zonder media-aandacht een onontkoombare machtsfactor.