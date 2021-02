Vaccinhogepriester Bill Gates: ‘Misschien derde vaccindosis nodig vanwege mutaties!’

Ik zou zeggen: kunnen we niet gewoon een stuk of 10 doses van het coronavaccin doen voor iedereen? Gewoon, om er zeker van te zijn dat we álle mogelijke varianten uitsluiten? En doe ze dan maar allemaal twee weken na elkaar. Lekker inspuiten, die hap. Hmm. I need my fix!

Het is heel goed mogelijk dat een derde dosis van het coronavaccin nodig is om mensen ook te beschermen tegen “nieuwe varianten van de ziekte.” Dat zegt Bill Gates. De miljardair die rijk werd door het verkopen van computersoftware is tegenwoordig namelijk dé vaccinexpert in de wereld. Het Evangelie volgens Bill Gates: inspuiten die hap.

“De discussie die we nu hebben is of dat we een enorm hoog percentage gevaccineerden moeten hebben, of moeten we een derde dosis van het vaccin doen dat we nu hebben, of moeten we een aangepast vaccin krijgen,” aldus Gates tegen CBS Evening News. “Alle vijf bedrijven die Amerikaanse vaccins hebben kijken naar het maken van de benodigde aanpassingen zodat mensen die al twee doses gekregen hebben een derde dosis moeten krijgen. Ik denk dat het behoorlijk waarschijnlijk is dat, op het moment dat deze varianten Amerika bereiken, dat ze niet ontsnappen van vaccinbescherming.”

Gates is nu bezig met studies in Zuid-Afrika, zegt hij, om te bepalen hoe effectief de huidige vaccins zijn ten opzichte van de nieuwe varianten. “AstraZeneca heeft met name een uitdaging met de variant. En de twee andere bedrijven, Johnson & Johnson en Novavax, zijn een beetje minder effectief, maar nog steeds effectief genoeg om te zeggen dat we ze zo snel mogelijk moeten verspreiden terwijl wij bestuderen hoe we het vaccin kunnen veranderen.”

Als het coronavirus niet uitgeroeid wordt ‒ en dat gaat natuurlijk niet gebeuren gezien het feit dat het, je weet wel, een virus is dat feitelijk net zo verspreid wordt als de griep ‒ zijn meer dosis/vaccins nodig in de toekomst, aldus de man die blijkbaar snel even benoemd is tot Wereldgezondheidsminister. “Waarschijnlijk niet ieder jaar, maar zolang het virus er is willen we voorkomen dat Amerikanen het niet aan elkaar kunnen geven.”

Nou mensen, u hoort het! Hoge Priester Bill Gates heeft gesproken. Er komen nog héél wat spuitjes aan. Als je dacht dat het er opzat na twee injecties kom je heel bedrogen uit. Stroop die mouwen dus maar alvast op!