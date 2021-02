Van Haga veegt de vloer aan met avondklokcoalitie: ‘We worden gevangen gehouden met maatregelen die geen invloed hebben!’

FVD-Kamerlid Van Haga is niet te spreken over de avondklokcoalitie. De enige basis die zij hebben voor de draconische avondklok is bangmakerij. Iedereen en alles klaagt over een eventuele legitieme basis voor de avondklok maar het kabinet negeert tot op heden alle kritiek.





“Het is bijna niet te begrijpen hoeveel moeite dit kabinet doet om onze vrijheid in te perken. Om ons, Nederlanders, gevangen te houden in een vreemd spel van maatregelen die aantoonbaar niet of nauwelijks invloed hebben op de verspreiding van virale ziektes zoals griep of corona. Het begon allemaal bij de anderhalvemeterregel waarbij zelfs de Wereld Gezondheidsorganisatie slechts één meter adviseerde. En Jaap van Dissel noemde de anderhalvemeterregel arbitrair, maar de gevolgen voor het MKB waren desastreus.”

Van Haga kaart terecht aan dat de wetenschappelijke basis voor de avondklok aan alle kanten rammelt. In Frankrijk moest men schoorvoetend erkennen dat er geen duidelijk meetbaar verschil was geconstateerd, terwijl zij een nog heftigere variant van de avondklok hadden. Ook de Raad van State vindt dat de gebruikte basis voor de nieuwe spoedwet aan alle kanten rammelt. Het kabinet spreekt continu over een dringende noodzaak, maar zelfs de Raad van State ziet deze ‘noodzaak’ niet in.

De juridische basis voor de avondklok ontbrak. De rechter in Den Haag was van mening dat de zogeheten Wbbbg-wet hier niet voor bedoeld was. In een paniekpoging om de avondklok alsnog in stand te houden, mocht het hoger beroep van de Staat falen, proberen ze er nu een spoedwet van te maken. Van Haga blijft het een grove inbreuk op onze vrijheid vinden:

“De juridische inkadering is voor ons niet relevant. Het is en blijft een ontoelaatbare inbreuk op onze vrijheid. Maar feit blijft dat hier een enorme juridische blunder is begaan. Een blunder die prima past in de lange rij van coronablunders van dit kabinet. Van de corona-app, tot het bron- en contactonderzoek, van het niet in staat zijn om een vaccinatieprogramma uit te voeren tot de PCR-gate.”

Het Forum-Kamerlid legt de vinger op de zere plek. Dit kabinet blundert in alle opzichten en de Nederlandse samenleving moet maar de klappen opvangen. De economische én psychologische schade, veroorzaakt door het faalhazenkabinet, is gigantisch. Over de psychologische schade bij studenten zegt Van Haga het volgende:

“Studenten zien de mooiste jaren van hun leven verdampen en slijten hun tijd in eenzaamheid. Ik begrijp overigens nog steeds niet dat deze weldenkende groep, die voor niets keihard getroffen wordt, nog steeds niet het Maagdenhuis heeft bezet. En overigens hoor je inmiddels ook van veel ouderen dat zij liever niet op deze manier beschermd willen worden. Het offer dat jongeren van deze overheid moeten brengen is ook voor hún onacceptabel geworden.”

Van Haga legde het kabinet het vuur aan de schenen. Want het erge van allemaal is dat de coalitiepartijen gesteund door de linkse partijen opnieuw voor deze draconische maatregel zullen stemmen. Ondanks dat de avondklok van allerlei kanten bekritiseerd is en zelfs door de rechter van tafel is geveegd blijven deze partijen Nederland de vrijheid ontnemen. Van Haga uitte in zijn rede terechte kritiek op deze ‘avondklokcoalitie’:

“Maar voorzitter, de juridische haarkloverij is niet het probleem. Het echte probleem is dat de avondklok überhaupt werd ingevoerd met grote steun van de verschillende partijen in dit parlement. De VVD, het CDA, D66 en alle andere linkse partijen steunden zowel de instelling van de avondklok, als de verlenging daarvan. En deze partijen zullen nu ook weer deze nieuwe Avondklokwet steunen die onder stoom en kokend water door de Tweede en Eerste Kamer wordt geloodst. Een vrijheidsbeperkende maatregel die zijn weerga niet kent. Een maatregel die voornamelijk jongeren treft die nu al meer dan een jaar in sociaal isolement zitten. Een maatregel die bovendien geen effect heeft en dus niet nodig is om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Voorzitter, de coronacrisis roept steeds meer vragen op. De grondslag voor de maatregelen is weggevallen en het kabinet stapelt blunder op blunder. De schade voor grote groepen in de samenleving is enorm.”