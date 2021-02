Video! Baudet: “Degene die ‘Hell no!’ zei was samen met een donkere vrouw en z’n zus is GETROUWD met een donkere man!”

In een interview met Ongehoord Nederland geeft FVD-voorman Thierry Baudet wat extra duiding omtrent de ontstane ophef. Het is levensgevaarlijk dat mensen uit privé gesprekken lekken en al helemaal als dat zonder context gebeurt – er worden nu mensen zwart gemaakt zonder dat we het hele verhaal kennen. De media moeten zich dat aantrekken, was de boodschap van Baudet.





“Mijn dochter mag thuiskomen met wie ze maar wil, en ja dat was ook de reden dat ik er gister niet op reageerde als een muur van journalisten, je kan in die context, die situatie, geen tekst en uitleg geven,” legt Thierry Baudet uit in het interview. “En dat is het probleem als er appjes en screenshots zomaar de wereld in worden geslingerd. Kijk het ging over institutioneel racisme, daar ging die chat over en ik gebruikte dat ‘N’ woord in die context omdat het ging over welke woorden wel of niet bepaalde lading hebben in de omgang. Degene die vervolgens reageerde met ‘Hell No!’, Gideon van Meijeren, die was op dat moment samen met een donkere vrouw. Zijn zus is getrouwd met een donkere man.”

“Wij weten dat allemaal, dat is namelijk de context waarin je elkaar goed kent en je dus op die manier een grap kan maken,” gaat hij verder, “een rol kan spelen alsof je dat niet zou willen en vervolgens zei ik: ‘Dat is dus institutioneel racisme jongens!’ met een smiley. Want dat is dus de context waarin we op dat moment deze discussie aan het voeren waren. Die ook speelde in Nederland, in het parlement met Rutte die het had over institutioneel racisme.”

“En dat is het grote probleem van deze hele rel die gecreëerd is dat journalisten die doen geen hoor en wederhoor,” sluit Baudet af.

Volgens Baudet kijken journalisten niet verder dan enkele sensationele zinnetjes die in bepaalde gesprekken worden geuit. Ze kennen vaak de context niet waarin het gesprek plaatsvond. Terwijl die context juist zo cruciaal is om te begrijpen met welke intentie iets wordt gezegd.