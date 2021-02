VN-baas slaat groot alarm: overheden misbruiken corona om mensenrechten op grote schaal te schenden

António Guterres, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, bracht gisteren een opmerkelijke boodschap. Hij ziet namelijk dat overheden misbruik maken van de coronapandemie om allerlei mensenrechten en basisvrijheden te schenden. Dit onder het mom van coronabestrijding.

In een nieuwe speech van VN-Secretaris-Generaal António Guterres uitte de Portugees zijn grote zorgen. Overal om zich heen ziet hij dat overheden gretig gebruik maken van de coronapandemie om allerlei mensenrechten te schenden en vrijheden van burgers in te perken. De VN-baas maakt zich zorgen over critici en andersdenkenden die het zwijgen worden opgelegd of in een verdomhoekje worden geplaatst. Ook gaan zelfs sommige landen zo ver om de media het zwijgen te doen opleggen.

In een artikel voor de Guardian schreef Guterres dat het vooral zorgelijk is dat de oppositie in veel landen ernstig verzwakt is en dat overheden de grondwetten niet respecteren. Ook in Nederland kan je je afvragen in hoeverre het kabinet enkele grondwetten en wetten aan hun laars lapt tijdens de coronacrisis. Vorige week zagen we allemaal, nadat critici hier al eerder op hadden gewezen, dat de kabinet op niet rechtsgeldige wijze een avondklok heeft ingevoerd.

Rond enkele strenge coronamaatregelen zien we dat het kabinet nauwelijks de moeite neemt om naar de oppositie te luisteren, en soms zelfs complete debatten met de oppositie uit de weg gaat.

De boodschap van VN-topman Guterres is er dus één die we allemaal serieus moeten nemen. Ook hier in Nederland dienen we kritisch te blijven richting het kabinet. En zoals vorige week al bleek: ook ons kabinet houdt zich zeker niet altijd aan de wet. Het is belangrijk de stappen overheid nauwgezet te blijven volgen, want het gaat namelijk om fundamentele rechten! Onze fundamentele rechten, welteverstaan.