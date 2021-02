Wilders mag Kaag én Rutte veeg uit pan geven tijdens NOS-slotdebat: ‘Geweldig. Kan niet wachten!’

Zojuist is bekend gemaakt wie het tegen wie opneemt in het NOS-slotdebat. Het laatste debat voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Helaas mogen alleen de grootste acht partijen hieraan meedoen. Maar er zijn enkele spectaculaire koppels gemaakt. Zo mag Wilders Rutte én Kaag een lesje gaan leren in een-op-eendiscussies.

Wilders – Kaag. Geweldig. Kan niet wachten! https://t.co/189B5q32we — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 25, 2021

Ondanks dat een deel van de huidige Tweede Kamerpartijen niet mag meedoen aan dit debat heeft de NOS toch een paar mooie een-op-eendiscussies bekend gemaakt. Opnieuw zullen Rutte en Wilders de degens mogen kruisen. En dat is natuurlijk niet gek. De nummer een én twee in de peilingen en de Tweede Kamer moeten natuurlijk vlak voor de verkiezingen nog wel even kunnen schermen over de afgelopen vier jaar.

Voor Wilders zal dit vooral een kans zijn om wellicht af te reken met tien jaar Rutte. De afgelopen jaren was Wilders een van de grootste critici van Rutte. Hij krijgt de perfecte kans om aan Nederland te laten zien waarom Rutte zo desastreus was voor ons land.

Pechvogel Kaag, die helaas niet de debattalenten van haar voorganger Pechtold heeft geërfd, mag haar borst gaan natmaken voor Wilders. De laatste maanden heeft de PVV-leider al laten zien enorm scherp te zijn in de coronadebatten, en uithalen naar de hypocrisie van D66 is natuurlijk zijn grootste talent.

Naast deze twee prachtige affiches heeft de NOS ook nog andere mooie een-op-eendiscussies ingepland:

1. Wilders (PVV) en Kaag (D66)

2. Marijnissen (SP) en Ploumen (PvdA)

3. Klaver (GroenLinks) en Hoekstra (CDA)

4. Rutte (VVD) en Wilders

5. Segers (ChristenUnie) en Klaver

6. Kaag en Marijnissen

7. Ploumen en Segers

8. Hoekstra en Rutte

Met Marijnissen versus Ploumen krijgen we toch nog een links onderonsje. Waarin beide partijen eindelijk de kans krijgen om zich te profileren. Wat tot op heden maar slecht lukt. Ook krijgen we een clash tussen de VVD en CDA, iets waar Hoekstra natuurlijk op hoopte. Dit is dé kans om te laten zien dat hij het in zich heeft om premier te worden.

Het belooft een leuk avondje te worden zo.