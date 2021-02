Woke-gek Disney waarschuwt kijkers: ‘De Muppets zijn schadelijk, en mishandelen mensen en culturen!’

The Muppets, wie kent ze niet? Kermit, Miss Piggy, Fozzie Bear, Gonzo, Animal. En die rare Zweedse chef. Er zijn hele generaties mee opgegroeid. En wat hebben we er een plezier van gehad. Maar dat mag niet meer van Disney. Want, zegt de hedendaagse woke-productiemaatschappij bij uitstek, in een waarschuwing die kijkers te zien krijgen voor ze show streamen op Disney+: het programma is eigenlijk heel aanstootgevend!

Afgelopen vrijdag zette Disney vijf seizoenen van de populaire serie The Muppet Show online op hun streamingdienst Disney+. Heel leuk, natuurlijk. Geweldig om te zien! Toen ik het hoorde wilde ik het eigenlijk meteen zélf gaan kijken. Maar wacht! Kijkers zagen namelijk bij het begin van de show dat ze een belachelijke waarschuwing te zien kregen. Volgens Disney is de inhoud van de show namelijk “aanstootgevend”:

“Dit programma bevat negatieve afbeeldingen en / of behandelingen van mensen of culturen. Deze stereotypes waren verkeerd toen de show gemaakt werd en zijn dat nog steeds. In plaats van deze inhoud te verwijderen, willen we de schadelijke impact erkennen, ervan leren en een gesprek op gang brengen om samen een meer inclusieve toekomst te creëren,” aldus de waarschuwing.

“Disney zet zich in om verhalen te creëren met inspirerende en ambitieuze thema’s die de rijke diversiteit van de menselijke ervaring over de hele wereld weerspiegelen.”

Om het nog een beetje geschifter te maken kan The Muppet Show alleen gekeken worden op een Disney+-account voor volwassenen. Want kinderen die het kijken, nou, die worden er natuurlijk automatisch kleine KKK-aanhangertjes van!

Het is niet precies duidelijk welke muppets aanstootgevend zijn volgens Disney, want dat wordt nergens helder vermeld. Maar volgens The Blaze kan het mogelijk gaan om Animal of om het ‘objectiveren van vrouwen.’ Daarnaast is er ook nog die Zweedse chef (“oh nee, ze beledigen Zweden!”). Oh, en in een aflevering uit 1981 treedt Johnny Cash op met een Confederate Flag in de achtergrond. Daar kunnen woke-gekkies mogelijk óók aanstoot aan nemen.

Het is om ziek van te worden, deze idioterie. Maar het komt natuurlijk niet als een verrassing dat Disney dit doet. In oktober vorig jaar werden er al vergelijkbare ‘meldingen’ gemaakt bij Dumbo, Peter Pan en The Aristocats. Ook in die gevallen gingen het zogenaamd om een “aanstootgevende” manier van het afbeelden van minderheden.

In juni vorig jaar ging een petitie viraal van social justice-mafketels die beweerden dat de Splash Mountain-rit in Disney Parken heel problematisch en zelfs “racistisch” zou zijn. Disney ging toen meteen overstag en kondigde aan dat de attractie helemaal getransformeerd zou worden.

Oh ja. En eerder deze maand cancelde Disney actrice Gina Carano, omdat ze op sociale media had duidelijk gemaakt dat ze conservatief en anti-woke is.

En zo gaat de woke-gekte maar door met het kapotmaken van alles dat ooit leuk, mooi en grappig was. Disney is al ruimschoots voor de bijl gegaan. Wie volgt?