Wraak! Heldin Gina Carano wordt gecanceld door Hollywood maar kondigt meteen filmproject aan met conservatieve website!

Eerder deze week werd bekend dat Lucasfilms, de productiemaatschappij achter de Star War films en series, actrice Gina Carano had ontslagen omdat ze enkele niet-politiekcorrecte posts had gepubliceerd op sociale media. Nou goed nieuws, Carano is terug van nooit weggeweest. Oké, ze zal niet meer te zien zijn in The Mandalorian, maar ze gaat haar eigen film produceren… en er zelf ook nog in acteren. Hoe, vraag je? Met een beetje hulp van conservatieve website The Daily Wire van Ben Shapiro.

Goed nieuws voor alle fans van Gina Carano. Oké, ze zal niet meer te zien zijn in The Mandalorian en krijgt haar eigen Star Wars-spin off ook niet (wat nog maar een paar maanden geleden wel de bedoeling was), maar ze is alles behalve werkloos. De conservatieve website The Daily Wire heeft namelijk aangekondigd dat het samen met Carano een film gaat maken; een film die Carano al wílde maken, maar waarvoor ze de mogelijkheid niet kreeg in Hollywood.

“The Daily Wire helpt mij één van mijn grote dromen werkelijkheid te maken – mijn eigen film te ontwikkelen en te produceren,” aldus Carano in een statement. “Ik heb gebeden en mijn gebed is verhoord.”

“Ik wil iedereen die in angst leeft om gecanceld te worden door de totalitaire maffia. Ik ben pas net begonnen met het gebruiken van mijn stem als nooit tevoren. Ik ben nu vrijer dan ooit, en ik hoop dat het anderen inspireert hetzelfde te doen. Ze kunnen ons niet cancelen als we ze dat niet láten doen.”

The Daily Wire is het internetkindje van Ben Shapiro, die voorheen één van de jonge conservatieven was die werkten met Andrew Breitbart, de oprichter van Breitbart.com. Andrew – die ook een mentor van mij was – overleed helaas in 2012 op veel te jonge leeftijd. Nadien hebben anderen zijn goede werk echter voorgezet. Shapiro is wat dat betreft één van de besten, ook al omdat hij, net als Breitbart, begrijpt dat de échte strijd niet politiek, maar cultureel is. Politics flows downstream from culture.

This is just the beginning.. welcome to the rebellion. https://t.co/5lDdKNBOu6 — Gina Carano 🕯 (@ginacarano) February 12, 2021

Dit is precies wat wij van rechts moeten doen. Zoals Sid Lukkassen pleegt te zeggen, we moeten een heel nieuwe zuil opzetten. Álles moeten we zelf doen. Alles. Van nieuws tot cultuur tot vermaak tot… nou ja, bedenk het maar, en we zullen het zelf moeten doen. Zelfs onderwijs. Want zoals we hebben gezien met Paul Cliteur word je daar als rechtsmensch óók weggepest door de cancelaars.

Laat ons in Nederland hier een voorbeeld aan nemen. We moeten groot durven dromen!