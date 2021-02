Zelfs Universiteit van Oxford krijgt woke-ideologie opgelegd: ‘Niet racistisch zijn is niet genoeg’

De ‘woke’-ideologie is genadeloos aan het oprukken. Overal lijken er inmiddels wel activistjes rond te lopen die vinden dat alles racistisch is of inclusiever kan, zelfs bij een eeuwenoude universiteit als Oxford! Studenten krijgen daar lesmateriaal waarin wordt uitgelegd dat het ‘simpelweg niet goed genoeg is’ als je geen racist bent.

We krijgen steeds meer te horen over lespakketten die her en der worden aangeboden en (nog) niet verplicht zijn, maar wel sterk worden aanbevolen. Racisme en discriminatie moet namelijk actief worden bestreden, dus moeten mensen worden opgeleid om niet alleen ‘niet-racistisch’ maar zelfs ‘anti-racistisch’ te zijn. Regelrecht activisme dus. Zélfs bij de Universiteit van Oxford, zo meldt de Telegraaf. Wie daar gaat studeren, krijgt lesmateriaal dat in niet mis te verstane bewoordingen aangeeft dat je niet alleen niet-racisisch moet zijn, maar ook een activist dient te worden.

En zo ook blijkt steeds meer dat deze inclusiviteit- en diversiteitsdrang zich allang niet meer beperkt tot kleine activistische clubjes of één zetel-partijtjes zoals BIJ1. Deze totaal idiote en volstrekt doorgeschoten dram-ideologie begint in de Westerse wereld wortel te schieten bij grote bedrijven (Coca-Cola) en universiteiten.

En het meest opvallende is nog wel dat al praktisch is aangetoond dat diversiteit- en racismetrainingen contraproductief werken. Het maakt mensen dus juist eerder racistisch en discriminerend. Waarom worden die trainingen dan nog steeds gegeven? Omdat er zó hard wordt gedramd over dat zo’n bedrijf of universiteit dan zelf wel racistisch moet zijn, dat ze liever meegaan in het traject van (vermeende) anti-racisme, dan om die beschuldigingen nog langer aan te moeten horen.

De angst voor imago-schade is simpelweg te groot, dus leidt een universiteit als Oxford de studenten liever op met dit soort contraproductieve trainingen, waardoor ze de ideologie en het activisme alleen maar verder in de hand werken. Ongelofelijk dom!