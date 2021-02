Zweden moeten op energierantsoen, want groene stroom zorgt voor groot elektriciteitstekort: ‘Stop met stofzuigen!’

Zweden begint aan den lijve te ondervinden wat het naïeve duurzaamheidsbeleid in de praktijk betekent. Door het strenge winterweer, in combinatie met een windstille periode, is het energieverbruik fors gestegen en staan de windmolens stil. Nu moeten ze zelfs tijdelijk overstappen op het stoken van olie!

De groene droom van een duurzaam energiebeleid klinkt hartstikke leuk, maar brengt in de praktijk behóórlijk wat problemen met zich mee. In Zweden doet de omroep SVT nu zelfs een oproep aan de burger om maar even “te stoppen met stofzuigen.” Dat meldt dagblad Trouw:

“De Sociaaldemocraten laten zich door de Groenen de voorwaarden voor de Zweedse energievoorziening dicteren. Hun naïeve klimaatvisies leiden er in de praktijk toe dat oliecentrales weer moeten worden opgestart”, aldus de partijleider van de Christendemocraten Ebba Busch.

Derdewereldtoestanden in een rijk, Europees land. Ongelooflijk. De Zweedse regering voert overduidelijk een faalbeleid als het op de energievoorziening aankomt, en laat zich leiden door de Zweedse variant van GroenLinks. Fossiele energie- en kerncentrales worden daar gesloten en vervangen door windmolens en zonnepanelen. Hartstikke leuk voor als de zon schijnt en het hard waait, maar minder leuk wanneer dat niet het geval is. En dan zijn de gevolgen dramatisch, want dan moet er bij worden gesprongen met zeer vervuilende vormen van energieopwekking. Zoals het bijstoken door olie te verbranden. Nom, nom, nom, CO2!

Het Scandinavische miskleunen met groene energie begon al in 2010 hadden ze de kerncentrales daar al willen sluiten, maar nog altijd zijn er zes reactoren nog actief. Daar zullen ze nu wel blij mee zijn, maar als het aan de Groenen ligt worden die ook binnenkort gesloten. Ze zitten kennelijk liever in de kou en hopen op goed weer, in plaats van te kiezen voor zekerheid (en betaalbare energie).

Hoe dan ook toont Zweden nu aan wat er gebeurt als je volledig rücksichtlos losgaat op groene energie, Het klimaat redden door middel van wensdenken wordt dan belangrijker dan effectief en weldoordacht beleid. Eigenlijk een beetje net als hier in Nederland, waar we ook die kant uit dreigen te gaan dankzij incapabele groene droeftoeters zoals Ed Nijpels. Dus koester uw Bosch: misschien moet-ie binnenkort wel voor langere tijd ongebruikt in uw trapgat blijven staan.