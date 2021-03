Artsen houden coronavaccins-pleidooi: ‘Het is zonneklaar: heeft geen zin om kinderen in te enten!’

Twee artsen, Jona Walk en Bert Mulder, zeggen dat we niet iedereen moeten vaccineren tegen het coronavirus. Kinderen en gezonde, jonge mensen hebben er toch weinig van te vrezen, zeggen zij, en groepsimmuniteit is tóch onhaalbaar. Het virus zal terugkomen in nieuwe varianten, om daar tegen te prikken, dat is je reinste waanzin.

Dat stellen immunoloog Jona Walk en arts-microbioloog Bert Mulder vandaag in het blad Medisch Contact, aldus dagblad De Gelderlander. Zij baseren zich daarbij mede op een artikel dat recent in Nature verscheen, dat Five Reasons Why Covid Herd Immunity Is Probably Impossible‘ heet. Oftewel: “Vijf redenen waarom Covid-groepsimmuniteit waarschijnlijk onmogelijk is.”

De vaccins kunnen niet voorkomen dat het virus zich niet meer verspreidt, zeggen Walk en Mulder. Het enige dat ze kunnen doen is voorkomen dat mensen bij een besmetting al te ernstig ziek worden. Maar daarbij is het ook nog eens zo dat niet alle vaccins voor alle varianten (gaan) werken. De Zuid-Afrikaanse variant is bijvoorbeeld niet bijzonder bevattelijk voor het vaccin van AstraZeneca.

En dat brengt Mulder en Walk bij nóg een reden om niet iedereen te vaccineren. Als een vaccin tegen een bepaalde variant niet werkt, krijgt die variant logischerwijze de overhand. Die variant krijgt dan weer andere varianten die óók bestand zijn tegen het vaccin, en zo kom je in een situatie terecht waarin er steeds nieuwe varianten komen die de bevolking steeds opnieuw kunnen teisteren.

Ook zeggen de twee dat onnodig vaccineren “tegen onze medische principes” is. “Als je niet ernstig ziek kan worden door het virus én er ook niemand mee beschermt als je je laat vaccineren, waarom zou je dan het risico lopen op bijwerkingen die we zeker voor de lange termijn niet kennen?” vraagt Walk. Daarmee stelt ze natuurlijk een vraag die tot voor kort verboten was. Nog even en zorgfaalhaas Hugo de Jonge belt haar boos op om haar “wappie” te noemen.

De conclusie van de twee is dat er alleen gevaccineerd moet worden “als iemand er op individueel niveau voordeel van heeft.” Daarna kun je kijken of er nog meer mensen zijn die zich wíllen laten vaccineren.

Wie het vaccin dan niet moeten krijgen? Daar gaat de Gezondheidsraad over. “Maar,” zegt Mulder, “dat het bij kinderen en jongeren geen zin heeft om ze te vaccineren is zonneklaar. Wel of niet vaccineren blijft een vrije keus, maar het zijn in principe vooral hoogrisicogroepen die eventueel baat hebben bij vaccinatie.”

Dan heb je het dus over mensen met ernstig overgewicht en/of ernstige longziektes, bijvoorbeeld. “Maar iedereen vaccineren terwijl een groot deel toch niet ernstig ziek wordt, wil je niet. Je gaat ook niet iedereen tegen de griep vaccineren,” legt Walk uit.

Dat is het goede nieuws. Maar het slechte is dat de kans dat Den Haag hier iets mee doet nul is. Want “ze” hebben besloten dat iedereen gevaccineerd moet worden. Kinderen zijn nog niet aan de beurt, maar ze komen er wel degelijk aan.