Ayaan Hirsi Ali veegt vloer aan met VVD-beleid: ‘Integratie terwijl je vasthoudt aan eigen waarden is onzin’

Ayaan Hirsi Ali was vandaag (digitaal) te gast bij WNL. Ze sprak er over de naïviteit van veel politieke partijen omtrent het integratiebeleid. Ook had ze kritiek op het beleid van de PVV; de partij belooft allerlei dingen die compleet onrealistisch zijn.

Hirsi Ali benadrukte bij WNL hoe belangrijk het is om migranten te wijzen op het feit dat in Nederland de Nederlandse wetten gelden. Het klinkt heel simplistisch, maar volgens haar gebeurt dit simpelweg te weinig. Het is naïef om te denken dat mensen vanuit zichzelf onze wetten klakkeloos accepteren.



Hirsi Ali spraak bij WNL over haar nieuwe boek en over de naïeve houding van politici bij het integratiedebat:

“Hij [Mark Rutte] moet het probleem erkennen en op de agenda zetten. Hij kan kijken naar landen die het goed doen. Er zijn in Denemarken en Oostenrijk projecten die de moeite waard zijn om te bekijken en na te volgen. Je moet mensen die naar Nederland komen, heel duidelijk maken dat hier de Nederlandse cultuur, normen en wetten gelden. Dat je je niet kunt verbergen achter je eigen geloof of cultuur. Het idee van integreren terwijl je vasthoudt aan je eigen waarden, dat is onzin. De resultaten van die benadering zijn enorm negatief, vooral voor vrouwen.”

Hirsi Ali uit nogal wat kritiek op het Nederlandse integratiebeleid. Ook onder premier Rutte bleef Nederland te naïef. Terwijl er genoeg Europese landen zijn waar het stukken beter gaat. In Denemarken zagen de sociaaldemocraten in dat een strenger integratiebeleid voor iedereen een stuk positiever zal uitvallen. De kans dat migranten tussen schip en wal vallen wordt een stuk kleiner als ze de taal perfect kunnen spreken en de lokale cultuur omarmen.