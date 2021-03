Bedreigde schrijfster Lale Gül gaat geen islamkritische werken meer schrijven: ‘Je staat er toch echt alleen voor als je dat wel doet’

Lale Gül, schrijfster van het boek ‘Ik ga leven’, werd massaal bedreigd en geïntimideerd naar haar islamkritische debuutroman. Gül keerde zich tegen haar eigen conservatief islamitische achtergrond en opvoeding, dit tot woede van velen in Nederland. Ze kreeg zo veel bedreigingen en intimidaties binnen dat ze heeft besloten om geen nieuwe islamkritische werken te publiceren, ze wil ‘geen nieuwe Ayaan Hirsi Ali worden’.

Paul Cliteur heeft ook al eerder lovend geschreven over het boek van Gül. Maar helaas is er ook een negatieve kant aan de publicatie van dit scherpe en kritische boek: Gül wordt dagelijks bedreigd. Bij Buitenhof vertelde ze haar verhaal:

‘Ik zal doorgaan met schrijven, omdat ik ook heel veel berichten heb gekregen van mensen die zeggen: ga alsjeblieft door. Maar ik ga niet meer over de islam schrijven’, aldus Lale Gül. ‘Dat moet dan maar, want je staat er toch echt alleen voor als je dat wel doet’ #buitenhof pic.twitter.com/bFnTE2Nn5b — Buitenhof (@Buitenhoftv) March 28, 2021

“Ik zal niet meer over de islam schrijven. Je staat er toch echt alleen voor als je dat wel doet. Ik wil niet het lot tarten en de goden verzoeken.”

Zelf geeft Gül aan dat ze had kunnen weten dat ze zou worden bedreigd vanuit allerlei hoeken. Kritiek uiten op de islam is ook in Nederland niet verstandig om te doen. Ze vindt het achteraf “naïef” dat ze dit niet had zien aankomen. Het is uiterst triest om dit zo te horen, je bent ook in Nederland niet meer je leven zeker als je kritiek uit op de islam. En al helemaal niet als je zelf een islamitische achtergrond hebt.

Het is enorm dapper dat Gül haar verhaal durft te delen en met haar kritische pen ongenadig hard uithaalde naar eigen achtergrond. Cliteur schreef dan ook terecht dat haar boek een verademing is:

“Wat een geweldig boek van Lale Gül, Ik ga leven. Terwijl ik zit te lezen, realiseer ik mij ineens dat ik helemaal van de Nederlandse literatuur vervreemd was geraakt omdat ik deze al jarenlang associeerde met saaie deugauteurs als Tommy Wieringa en Arnon Grunberg. Niks te beleven. Maar met Gül zit ik weer te schateren van het lachen. Ik waan me weer in de tijd van Gerard Reve. Sterker, Ik ga leven is hilarisch. En ongelooflijk intelligent. En ook nog eens ongelooflijk actueel in verband met de integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving. Wat zou het fijn zijn als onze politici in Den Haag dit boek zouden lezen.”