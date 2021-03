Britse topepidemioloog voorspelt: ‘Nog jaren mondkapjes dragen én aan social distancing doen!’

Iedereen die denkt dat we over een maand of twee onze oude manier van leven terugkrijgen moet ik helaas teleurstellen: dat gaat niet gebeuren. De Britse topepidemioloog Mary Ramsay laat weten tegen de BBC dat ‒ en dit is geen grap ‒ we nog járen mondkapjes zullen moeten dragen én ons aan de belachelijke social distancing-regel van anderhalve meter afstand moeten houden. Want corona!

Er wordt ons continu voorgehouden dat we over drie weken terug kunnen naar min of meer normaal. Nee, over een maand. Nee, over twee maanden, en ga zo maar door. Nou, dat gaat uiteindelijk allemaal onzin blijken. De boven-ons-gestelden willen een ‘nieuw normaal’ aan ons opleggen. “Teruggaan naar het oude normaal” is het plan helemaal niet. The Great Reset en het dictatoriale Build Back Better van het World Economic Forum én al die regeringsleiders die we al eerder gemeld hebben hier op DDS zijn er juist op gericht om een nieuw normaal te creëren; een manier van leven waarin grote bijeenkomsten niet langer bestaan, waarin we vrijwel al ons shoppen online doen, en waar we zoveel mogelijk van elkaar geïsoleerd worden.

Case in point, de Britse topepidemioloog Mary Ramsay – hoofd immunisering van Public Health England – zegt dat de belangrijkste ‘anticoronamaatregelen,’ te weten mondkapjes en social distancing, nog jaren zullen gelden. Ook zegt ze dat áls er grote evenementen georganiseerd worden, die heel goed in de gaten gehouden moeten worden en er duidelijke, strenge regels moeten gelden.

“Mensen zijn nu gewend geraakt aan dit soort restricties,” aldus Dr. Ramsay tegen de BBC, ” en mensen kunnen ermee leven, en de economie kan nog steeds functioneren met minder strenge maatregelen. Dus ik denk dat ze zeker een paar jaar ‒ op zijn minst tot andere delen van de wereld zo goed gevaccineerd zijn als wij, en de besmettingscijfers zoveel lager zijn geworden overal ‒ dat we dan pas heel geleidelijk terug kunnen naar een meer normale situatie.”

Maar, waarschuwt ze voor de zekerheid nog even, “het is heel belangrijk dat we niet te snel versoepelen” en “we moeten heel goed nadenken voor we restricties verwijderen.”

We moeten ons aan bepaalde restricties houden. We moeten jarenlang afstand houden. We moeten jarenlang een mondkapje op hebben. We moeten, we moeten, we moeten. Wie heeft deze machtshongerige witte jassen eigenlijk tot werelddictators benoemd?