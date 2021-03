Coronapaniek in Den Haag! Kajsa Ollongren test positief, dus álle partijleiders moeten er nu ook aan geloven!

Nederland krijgt even uitstel van executie. De formatiegesprekken zijn namelijk geannuleerd omdat verkenner Kajsa Ollongren – die ook minister van Antidemocratie Binnenlandse Zaken is – positief test op het coronavirus. Ze zou vandaag samen met Annemarie Jorritsma de liberale partijleiders Mark Rutte en Sigrid Kaag ontvangen, maar dat centrum-linkse feest gaat dus niet door.

Annemarie Jorritsma, Sigrid Kaag en Mark Rutte zullen vandaag behoorlijk geïrriteerd zijn. Minister en verkenner Kajsa Ollongren, die van D66, heeft namelijk positief getest op het coronavirus. Dat is opmerkelijk omdat ze vanmorgen toch al in het gebouw van de Tweede Kamer was. Kort voor de vergadering met de partijleiders en Jorritsma verliet ze de Kamer echter snel. Blijkbaar was ze toen geïnformeerd over de uitslag van haar test.

Als ze symptomen heeft en dus daadwerkelijk ziek is kunnen we de D66-bestuurder natuurlijk alleen maar beterschap wensen. We hebben hier niet te maken met ebola – gelukkig maar – maar een heel kleine minderheid van de mensen kan er wel echt heel ziek van worden, en dat wens je natuurlijk niemand toe.

Dus: beterschap Kajsa, als je symptomen hebt neem dan rust, en laat een arts goed voor je zorgen. Er zijn medicijnen voorradig die wel degelijk lijken te werken, dus maak daar gebruik van. Dan zien we je binnenkort weer terug op het Binnenhof.

Doordat Ollongren positief getest is – ik noem haar niet ziek omdat er nergens bericht wordt dat ze ook daadwerkelijk symptomen heeft – gaan de formatiegesprekken voorlopig dus niet door. Aangezien het huidige kabinet ongetwijfeld enorm veel lijkt op het kabinet dat gaat komen maakt dat inhoudelijk weinig uit. We hebben nu VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Als de formatie erop zit komen we ongetwijfeld uit op VVD, D66, CDA en… PvdA. Of toch weer de ChristenUnie!

Waar dit wel impact op heeft? Op de partijleiders. Want die moeten nu allemaal ook getest gaan worden, aangezien die de afgelopen dagen allemaal op de thee zijn geweest bij Ollongren. Wie o wie heeft er dus allemaal nog meer corona?