D66-populist Kaag met haar “nieuwe leiderschap”: vrijdag moest avondklok “snel” weg, nu “cijfers niet hoopgevend”

D66-ministers presteren het om binnen een week compleet te draaien wat betreft het door hen gewenste coronabeleid. Afgelopen vrijdag moest de avondklok er “heel snel” af van D66-leider Sigrid Kaag. Daar bood ze snel haar excuses voor aan en nu, vier dagen later, zijn de cijfers “niet erg hoopgevend.”



Ondanks de zetelwinst voor D66 na deze Tweede Kamerverkiezingen lijkt het er toch op dat ze het populisme nog niet helemaal onder de knie hebben bij die partij. De formatie was nog niet eens begonnen of Kaag begon al over het schrappen van de avondklok. Nu is ineens ‘het wetenschappelijk beeld altijd leidend.’ Dat meldt De Telegraaf.

En ook D66-minister Van Engelshoven (Onderwijs) lijkt ineens 180 graden gedraaid. Op dezelfde dag dat Kaag zat te roeptoeteren over die avondklok, stelde Van Engelshoven dat ‘alle redenen’ er waren om het hoger onderwijs deels open te laten gaan. Nu is dat ineens totaal anders, omdat de besmettingscijfers toch tegen blijken te vallen. Vreemd, want al weken stijgen die. Het nieuwe beeld kan geen verrassing betekenen.

Bij D66 lijken ze dus last te hebben van hetzelfde soort onrealistische optimisme als waar coronaminister De Jonge telkens voor door het stof moet. Het ‘nieuw leiderschap’ van Kaag, waar opzichtig over geroeptoeterd werd in de campagne, lijkt nu dus al vooral meer van hetzelfde te gaan worden.

Het land kan dus de borst natmaken, met aanstaand vice-premier Kaag. Als de VVD samen met D66 gaat regeren, dan krijgt Rutte het nóg drukker met het temperen van de verwachtingen. De D66-ministers lijken namelijk alles aan te willen grijpen om maar een positief vooruitzicht te kunnen schetsen, ook wanneer dat veel te voorbarig is. D66-kiezers, letten jullie op? Zeg maar dag met jullie handjes tegen al die “progressieve” verkiezingsbeloftes!