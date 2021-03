DENK-sneuneus Kuzu opent aanval op Johan Derksen: ‘Boegbeeld van racisme en seksisme!’

Tunahan Kuzu van DENK, die zelf geen partijleider meer is omdat hij ervan werd beschuldigd een buitenechtelijke relatie met een vrouwelijke medewerker te hebben gehad, richt nu zijn pijlen op de PvdA. In een tweet zegt hij: “Als de PvdA trots is dat Johan Derksen als één van de boegbeelden van racisme en seksisme in Nederland onderdeel is van een echt PvdA-gezin, begrijp ik dat je geen zetels overhoudt.” Hypocrieter wordt het niet!

Het is weer eens feest in DENK-land. Bij gebrek aan een functionele campagne wordt maar weer eens Jan en alleman uitgemaakt voor racist, in een poging nog wat gehoofddoekte halalstemmen los te wrikken hier en daar. Ditmaal is Veronica Inside-commentator Johan Derksen de pineut. En dan niet eens om iets wat hij zelf heeft gezegd, maar om een interview dat zijn dochter, Marieke Derksen, gaf aan de PvdA.

DENK-Kandidaat Tunahan Kuzu meent uit te kunnen halen naar de PvdA en waagt het zelfs om Internationale Vrouwendag er bij te kunnen betrekken. Die man heeft echt geen enkel talent voor zelfreflectie, moet je toch eens kijken:

Als de @PvdA trots is dat Johan Derksen als één van de boegbeelden van racisme en seksisme in Nederland onderdeel is van een echt PvdA-gezin, begrijp ik dat je geen zetels overhoudt. En dat op #internationalevrouwendag Schaam je @PloumenLilianne https://t.co/tntrG6Rixe — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) March 8, 2021

“Schaam je,” schrijft de man die zelf werd beschuldigd van “grensoverschrijdend gedrag” jegens een vrouwelijke medewerker. Kamervoorzitter Khadija Arib adviseerde de medewerker in kwestie destijds zelfs om aangifte te doen tegen Kuzu, die z’n vieze vingertjes niet thuis kan houden.

Maar verder helemaal prima dat Kuzu zijn eigen oude partij aanvalt. Maar dat had hij beter op een manier kunnen doen die niet zo overduidelijk hypocriet is. Al lijken ze het binnen Denk allemaal niet zo erg te vinden, want de huidige partijleider Farid Azarkan, die al maanden van Kuzu’s vuile praktijken afwist en ze via een nep-onderzoek afserveerde, maakt zich tegenwoordig ook “hard” voor de strijd tegen ongelijkheid:

Vandaag is het het Internationale Vrouwendag. We zouden elke dag moeten stilstaan bij de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op deze dag sta ik ook stil bij een vrouw die mij gevormd heeft en elke dag een bron van inspiratie is. Dank mama. Yemmainoe.#InternationalWomensDay pic.twitter.com/c6lW901yUP — Farid Azarkan (@F_azarkan) March 8, 2021

Manmanman. Wat zijn die Azarkan en Kuzu allebei toch ook een stelletje doortrapte mafketels. Op het moment dat ze de kans hadden om te bewijzen dat ze zich écht wilden inzetten tegen vrouwelijke ongelijkheid, lieten ze liever de partij uit elkaar spatten dan iets te doen voor een misbruikte vrouw.

Dus om met Kuzu zelf te spreken: schaam je!