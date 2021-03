Doodenge D66-opperdictator Sigrid Kaag wil einde aan online anonimiteit: ‘Alleen met ID op social media!’

Als Sigrid Kaag (D66) het voor het zeggen krijgt in ons land wordt Nederland héél rap een vreselijk land om in te leven. Dat wisten wel al langer. Maar nu bevestigt ze dat maar weer eens door te roepen dat ze het eigenlijk wel eens is met zanger Gordon. Die wil dat sociale media gebruikers verplichten zich middels hun paspoort of ID-kaart te identificeren voor ze een account kunnen openen. Angstaanjagend!

Dat zo’n weinig betekenend Gordon een gestoorde gedachte heeft als online anonimiteit verbieden: soit. Die zanger werd onlangs keihard aangevallen op sociale media, en daardoor is hij vast een beetje onrustig geworden. Een politicus moet daar tegen kunnen, maar een zanger staat daar wat anders in. Prima. Dan ga je dus dingen roepen die niet verstandig zijn. Soit.

Maar dat die onverstandige opmerkingen vervolgens gesteund worden door een minister die ook nog eens lijsttrekker is van D66 is ronduit eng.

Vanmorgen zei Kaag bij Goedemorgen Nederland dat ze “een streep wil trekken tegen haatzaaierij, tegen intimidatie en seksisme.” Dat is dan met name online, want mevrouw wordt er heel moe van dat ze online wordt bekritiseerd. Zo ging onlangs de hashtag #kutkaag viraal. Een beetje kinderachtig, maar als ze daar al van schrikt kan ze maar beter de hele dag thuis blijven zitten en eten koken voor haar man. Want op een schaal van 0 tot het ranzige optreden van Martijn Koning bij Jinek gisteravond scoort #kutkaag echt niet hoger dan een 3.

“Alle anoniempjes, de zogenaamd heldhaftige toetsenbordridders, die daar in een zolderkamertje allemaal teksten eruit gooien? Niet meer anoniem,” is iets waar Kaag graag naar kijkt, ging ze verder.

Wacht. Lees die zin nog een keer. Juist. Je leest het goed. Mevrouw wil kijken naar de mogelijkheden om online anonimiteit onmogelijk te maken.

Wat het idee van Gordon betreft, ze weet niet of dát juridisch haalbaar is. Maar de gedachte erachter steunt ze wel, en ze wil dus maar wat graag kijken naar andere mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Deze privacyhatende vrouw zou het maar voor het zeggen krijgen in Nederland met haar D66. Je moet er echt niet aan denken.