Duurzaamheid blijkt vooral erg duur: ‘Huizen aardgasvrij maken kost gemiddeld 40.000 euro en is niet rendabel’

Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) heeft gedetailleerd gekeken naar de kostenkant van de proeven met het aardgasvrij maken van wijken. Uit hun onderzoek blijkt dat het een gemiddelde investering van 40.000 euro vergt en dat meer dan de helft van die investering niet valt terug te verdienen met besparingen op de energierekening. Dat meldt Nieuwsuur. Het kost dus vooral erg veel geld en levert veel te weinig op.

De conclusies van het EIB-rapport zijn snoeihard. Ze hebben het namelijk niet alleen over de gemiddelde kosten voor de verduurzaming op dit moment. Ze pakken ook de geschetste verwachtingen van Ollongren en haar ministerie aan.

Minister Ollongren en het ministerie van Binnenlandse Zaken beweerden namelijk dat het aardgasvrij maken van woningen op termijn goedkoper zouden worden vanwege een “vliegwieleffect“. Daarmee bedoelen ze dat wanneer gemeenten en bedrijven een beetje door hebben gekregen hoe ze een woning aardgasvrij kunnen krijgen, het proces gestroomlijnder (en dus goedkoper) zal verlopen. Dat blijkt volgens het EIB dus totale onzin te zijn.

“Huizen lijken in de praktijk niet op elkaar, dus je moet elk huis bezoeken. Je moet met elke bewoner praten. Je moet de grond in de straat openmaken, en ook dáár kun je obstakels tegenkomen. En ook bewoners kunnen bezwaar maken”, somt EIB-directeur Van Hoek op.

Van de 30.000 tot 50.000 ‘makkelijke’ woningen die het ministerie voor ogen had om in 2021 van het gas af te krijgen, zijn er slechts 200 daadwerkelijk aardgasvrij. Het EIB noemde een deel van deze woningen “laaghangend fruit”. Daar heeft de overheid dus al enorme moeite mee.

Als Nederland voor 2030 nog een miljoen woningen aardgasvrij wil maken, dan moet de overheid daar volgens het EIB dik 40 miljard euro voor neertellen. Geld wat dus voor een aanzienlijk deel door de plee wordt gespoeld en dan hebben we nog miljoenen woningen (en bedrijfspanden!) te gaan. Dat zet totaal geen zoden aan de dijk.

Maar goed, stel dat de belastingbetaler al dat geld ervoor wil ophoesten, wat is dan het resultaat? ‘Aardgasvrij’ en ‘energieneutraal’ zijn twee verschillende dingen. Met andere woorden: die panden gaan allemaal véél meer aanspraak maken op het energienetwerk. Daar kun je nooit genoeg windmolens en zonneweides voor gaan bouwen om dat te compenseren (laat staan wat de kosten zullen zijn als we het überhaupt gaan proberen!). Duurzaamheid is vooral duur wensdenken.