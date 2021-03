Ex-D66’er ‘met een kleurtje’ sloopt partij-imago: ‘interne cultuur is in werkelijkheid verre van inclusief’

Een voormalig D66-lid klapt uit de school over de werkelijke partijcultuur van dit exclusieve ‘witte clubje’. In De Kanttekening vertelt hij hoe hij eigenlijk alleen maar werd gebruikt vanwege zijn huidskleur en dat het die partij vooral te doen is om een inclusief imago naar de buitenwereld te kunnen laten zien: “window-dressing en diversity-washing“, noemt Zouhair Saddiki het.

“Al dertien jaar ben ik lid van D66: actief, meedenkend en betrokken. Ik werd al op jonge leeftijd lid van de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66. Daarna heb ik mij ingezet als raadslid namens D66 in Gouda. Maar de laatste tijd voel ik steeds meer afstand tot de partij waar ik mij jarenlang vol passie voor heb ingezet”, aldus Saddiki. Maar na de Nieuwsuur-uitzending van dinsdag 9 maart, waar het Dordtse raadslid Osman Bosuguy sprak over zijn ervaringen met de discriminatie binnen de partijcultuur, voelde Saddiki de noodzaak om ook zijn ervaringen met D66 op te schrijven.

Uit zijn column wordt één ding echt héél erg duidelijk: gekleurde D66’ers zijn er niet voor de inhoud, maar voor de buitenwereld. Leuk voor tijdens campagnes en op foldertjes, maar daar houdt het ook wel op. Voor de rest lijk je als gekleurd persoon te worden behandeld als oud vuil, blijkt ook wel uit dit citaat:

“Het is daarom merkwaardig dat het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport van het Bureau Integriteit BING alleen spreekt over een onveilig partijklimaat voor vrouwen. Ik durf namelijk met alle stelligheid te verklaren dat dit onveilige partijklimaat zich niet alleen beperkt bij vrouwelijke D66-leden, maar verder strekt naar biculturele D66-leden. Er zijn binnen de partij legio verhalen en lelijke ervaringen. Dit zijn geen incidenten. Er is sprake van een structureel probleem. (…)”

Is dat even een mokerslag voor D66! Alle geloofwaardigheid in één keer weg en het inclusieve imago volledig naar de gallemiezen.