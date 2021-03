Filmpje! Wybren van Haga gaat los op rampenkabinet: “Dit gaat nu écht veel te ver!”

Het eerste coronadebat sinds 17 maart. En het was ontzettend fijn om te zien. Want Forum voor Democratie-Kamerlid Wybren van Haga deed het fantastisch. Hij veegde op schitterende wijze de vloer aan met het liegende rampenkabinet Rutte III, dat voor de verkiezingen “versoepelingen” toezegde, maar dat nu doodleuk laat weten dat de lockdown nog tot de zomer duurt. “Dit gaat nu écht veel te ver!” beet Van Haga het pro-maatregelenkamp terecht toe.



Het was echt heerlijk om te zien en om te horen hoe Wybren van Haga van FVD gisteren losging op het kabinet tijdens het eerste coronadebat na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Als je dit ziet weet je: oh ja, daarom kreeg hij zoveel voorkeursstemmen. Want er is niemand anders die in de Tweede Kamer zó duidelijk opkomt voor de belangen van mensen die klaar zijn met de coronamaatregelen en die hun vrijheid en leven terug willen.

“De verkiezingen waren een keuze tussen vrijheid en angst,” begon Van Haga zijn bijdrage. “Vrijheid voor jongeren, studenten en ouderen, die al een jaar geen normaal leven hebben. Vrijheid voor ondernemers die al een jaar geen droog brood meer verdienen. En angst voor een virus dat ook volgens het RIVM vergelijkbaar is met een stevige griep.”

“En deze door de overheid opgelegde angst heeft zich vertaald in allerlei onbegrijpelijke maatregelen,” ging hij verder. “Terwijl de meeste besmettingen binnenshuis plaatsvinden, werd ons opgedragen om binnen te blijven. Terwijl mondkapjes niet werken en zelfs leiden tot bacteriële infecties, kregen we een mondkapjesplicht. Terwijl de meeste coronapatiënten op de IC overgewicht hebben, sloot de overheid de sportscholen en bleef McDonalds gewoon open.”

Dat klopt natuurlijk helemaal. Als het grote doel was om IC-opnames, doden en ziekenhuisopnames te beperken dan zou de overheid er alles aan moeten doen om ons zo gezond mogelijk te houden en/of te maken. Dus: lekker sporten en gezond eten. Maar de lockdown heeft precies het tegengestelde veroorzaakt. Fastfoodrestaurants mogen burgers blijven vergiftigen met hun junk food, maar sportscholen die mensen juist gezond maken moeten gesloten blijven. Als je niet beter wist zou je bijna denken dat het ’t dóél is om het immuunsysteem van burgers te verzwakken.

“En terwijl slechts 2,9% van de besmettingen te herleiden was naar de horeca, ging de horeca dicht,” ging Van Haga volkomen terecht verder. En de waslijst aan onlogisch beleid was nog lang niet op. “Terwijl gezonde mensen onder de 70 jaar nauwelijks risico lopen, wil deze overheid héél Nederland vaccineren. En terwijl kinderen praktisch geen gevaar lopen, zijn zij slachtoffer van de schoolsluitingen, de mondkapjesplicht en het testbeleid. En terwijl onze premier stelt dat een avondklok die ingaat na negen uur ’s avonds niet werkt, worden onze islamitische landgenoten in verlegenheid gebracht, doordat zij misbruikt worden voor een uurtje later ingaan van de avondklok, om Ramadan te kunnen vieren.”

“Gelukkig hebben heel veel mensen gekozen voor vrijheid. Mensen die wel gewoon Kerst, Pesach of Ramadan willen vieren,” zei Van Haga vervolgens. “Maar helaas kozen nog veel meer mensen voor sociale disruptie, voor een economische implosie van het MKB en medische nevenschade die niet is te overzien. Voor een avondklok, een lockdown, anderhalve meter afstand en mondkapjes. Helaas, maar het is niet anders.

En toch gaan we door met het ontmaskeren van dit coronabeleid.”

Want er is nogal wat géks aan het coronabeleid van het rampenkabinet. “Als er echt een levensgevaarlijk virus in Nederland zou zijn, dan zou deze minister er geen enkel probleem mee hebben om de RIVM modellen openbaar te maken,” stelde Van Haga terecht. “Daarom mijn vraag, die ik al heel vaak heb gesteld, en waarover op 24 februari een motie is aangenomen van de heer Kuzu en mijzelf: Wanneer krijgen we de modellen? En dan bedoel ik de programmatuur en niet een verwijzing naar een of ander artikel of hetgeen nu op de site van het RIVM staat.”

“De avondklok wordt ingehaald door de zomertijd,” stelde Van Haga daarna. “Mensen gaan weer naar buiten en willen gewoon weer een terrasje kunnen pakken. En ik hoor onze premier al sputteren. Ja, dat wil ik ook wel, maar het virus wil het niet!” Oh nee? Onzin! “Kk hoor graag van de premier hoeveel besmettingen er te herleiden waren naar de terrassen,” vroeg hij informatie. “Is er überhaupt onderzoek naar gedaan? En is het een optie om de horeca, die door dit kabinet om zeep wordt geholpen, te helpen door in elk geval de terrassen weer open te gooien? De horeca is nu al heel lang dicht. Als u allemaal een jaar geen salaris had gehad, dan had u wellicht meer compassie gehad.”

Ook brak Van Haga een lans voor de demonstranten die tegenwoordig wekelijks in elkaar worden gemept door de ME. “Wat ons betreft gaat het machtsvertoon van onder andere de burgemeesters van Den Haag en Amsterdam veel te ver,” zei Van Haga daarover. “Vreedzame demonstranten worden door de Mobiele Eenheid in elkaar geknuppeld en onze rechtsstaat wordt met voeten getreden. Als je je hoofd boven het Malieveld uitsteekt, dan wordt hij er onmiddellijk afgehakt! Is de premier het met mij eens dat dit op zijn minst zorgelijk is? Waarom wordt hier zo hard opgetreden? Welk risico wordt hier gemitigeerd? U heeft zelf de filmpjes gezien. Vindt u echt dat dit nog iets met de bestrijding van Covid-19 te maken heeft?”

De verkiezingen zitten erop. “En ik sta hier strijdbaarder dan ooit,” zei Van Haga nodeloos – want we konden allemaal zien dat dit inderdaad zo is. “500.000 vrijheidsstrijders hebben op Forum voor Democratie gestemd en dat is een enorme steun in de rug. 500.000 mensen die het nieuwe normaal afwijzen. Die niets moeten hebben van Build Back Better. Die niets moeten hebben van al die supranationale onzin van ongekozen deugers die ons in 2030 willen veranderen in hersenloze lemmingen. Volgzaam in het verlies van de individuele vrijheid, ingeruild voor collectieve gevangenschap.”

Zo, die kan het rampenkabinet – en het hele partijkartel dat het draconische coronabeleid steunt – in zijn zak steken!