Frappante peiling! Forse stijging D66 (+3), Volt (+4) en BBB (+1) voor het eerst in beeld

I&O Research komt op de valreep nog met een zetelpeiling op de proppen. Daarin merken zij een behoorlijke verschuiving ten opzichte van zo’n beetje álle eerdere peilingen: verlies voor de VVD (-3), flinke winst voor D66 (+3) en de opkomst van Volt (+4) en BoerBurgerBeweging (BBB, +1).

Hieronder het volledige overzicht van deze politieke aardverschuiving:

Hier is echt iets vreemds aan de hand en het lijkt hier dan ook te gaan om een peiling met een hoge mate van onzekerheid. Deze peiling is gehouden onder 2.812 respondenten. 1.820 van hen deden ook mee aan een vorige peiling en 10 procent (van die 1.820) is van mening veranderd. Toch zegt twee derde (66 procent) van die 1.820 respondenten nog steeds ‘zwevend’ te zijn.

Mocht er toch iets van waarheid inzitten dan lijkt het om een situatie te gaan waar VVD-stemmers zijn overgestapt naar D66 en in mindere mate het CDA en de PVV. Ook linkse stemmers (GroenLinks, PvdA) wijken uit naar D66.

Voor de nieuwe partijen (Volt, BIJ1, BBB en JA21) is het onzekerheidsmarge ontzettend groot: “Rekening houdend met marges zouden dat er voor BIJ1 en BBB ook nog 0 kunnen worden, de kans dat JA21 en Volt daadwerkelijk in de Kamer komen is wel groot.”

Toch zou het voor die twee partijen nog wel eens tegen kunnen vallen: “Slechts een op vijf kiezers van Volt en JA21 weet zeker dat ze op deze partijen gaan stemmen.”

Maar goed, zoals het er nu uitziet lijkt het dus alsof de holle retoriek van D66 en de continue media-optredens van Sigrid Kaag hun vruchten beginnen af te werpen.