FVD blijft campagne voeren tot de allerlaatste snik: ‘Stem om je leven terug te krijgen!’

De stembussen blijven nog enkele uren geopend. De meeste partijen zitten thuis met spanning te wachten op de eerste exitpolls, maar niet Forum voor Democratie. Zij zijn nog volop campagne aan het voeren met de vrijheidskaravaan. Tot het sluiten van de stembussen reizen zij door Nederland. Voor Nederlanders is dit namelijk het moment om hun ”leven terug te stemmen,’, aldus de partij.

Vanaf het begin af aan is het een bijzondere tactiek van FVD geweest; met de zogeheten vrijheidskaravaan door het land te trekken en kiezers te overtuigen om weer ‘voor vrijheid te kiezen’. De gekozen tactiek lijkt aan te slaan; steeds meer mensen zijn ‘coronamoe’ of ergeren zich groen en geel aan de maatregelen. Bij Forum vinden zij een partij die voor het massaal versoepelen van de maatregelen is.

Veel partijen hopen op deze verkiezingsdag op een goede afloop. De partijprominenten van FVD gaan niet zenuwachtig nagelbijten in de hoop op een mooi verkiezingssucces. Nee, zij trekken nog eenmaal door het land om de laatste kiezers ervan te overtuigen om massaal op Forum te stemmen. De stoet ging van Almere, naar Uithoorn en ironisch genoeg is de eindbestemming van de vrijheidskaravaan het immer zuurlinkse Amsterdam. De laatste weken werd duidelijk dat partij zelfs in dit ultraprogressieve oord in de lift zit.

Na Amsterdam zit het er echter op. Ondanks de strenge coronamaatregelen kan Forum terugkijken op een enorm geslaagde campagne. De laatste weken vond er een enorme toeloop naar de verkiezingsbijeenkomsten, en ook op de laatste dag zijn er weer volop kiezers aanwezig.

Uitzinnig Uithoorn! ❤️ En door! Met de #vrijheidskaravaan rijden we nu naar Diemen en dan naar het Westerpark in Amsterdam (va. 18.00 uur)! #FVD #VRIJHEID GA STEMMEN EN STEM JE LEVEN TERUG! Stem Forum voor Democratie! https://t.co/3K0z8ag0tM pic.twitter.com/a4ABbfWUVV — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 17, 2021

Of die massale bijeenkomsten ook zullen leiden tot een hoog zetelaantal, merken we vanavond. Het zal spannend worden!