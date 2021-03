FVD neemt het op voor vreedzame demonstranten: ‘Binnen en buiten de Kamer blijven we de vrijheid verdedigen!’

De driehoek van Amsterdam heeft vanmiddag rap een eind gemaakt aan een vreedzame demonstratie op het Museumplein. Voor Forum voor Democratie is deze keuze onbegrijpelijk, zij steunen juist een vreedzaam verzet. In deze onzekere tijden is het hartstikke normaal dat mensen gebruik maken van hun grondrechten. Forum steunt daarom vreedzame demonstraties tegen het coronabeleid.

Nog 2 maanden lockdown en avondklok? Omdat machtshongerige witte jassen geen idee hebben hoe de samenleving kapot gaat? Onacceptabel! Hoe langer dit duurt, hoe nodiger vreedzaam verzet wordt. #FVD blijft de vrijheid verdedigen – binnen en buiten de Kamer.https://t.co/s3VOPvHyNe — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 21, 2021

FVD geeft aan zowel binnen als buiten de Kamer vreedzame protesten tegen het coronabeleid te steunen. Tot op heden is Forum de grootste criticaster van het huidige coronabeleid in de Tweede Kamer. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen had Forum daarom ook expres gekozen voor een fysieke campagne.

Terwijl de rest van de Nederlandse politiek nagenoeg thuis bleef ging FVD op pad met de zogeheten ‘vrijheidskaravaan’. Naast een handig middel om extreem zichtbaar te worden tijdens de campagnetijd ook een duidelijke boodschap richting de Haagse bestuurders: FVD vindt enkele draconische maatregelen te ver gaan en pleit voor het heropenen van het land.

Vanmiddag werd op last van de Amsterdamse driehoek weer een demonstratie tegen de coronamaatregelen en het regeringsbeleid ontbonden. Deze beslissing vindt Forum opmerkelijk, zij snappen wel waarom mensen de straat op gaan om vreedzaam te demonstreren. Het vooruitzicht om nog twee maanden door te kabbelen met deze maatregelen levert voor veel mensen gigantische economische problemen op. Dat men hier niet over mag demonstreren is dan ook onbegrijpelijk, de vreedzame demonstranten kunnen rekenen op steun van Forum voor Democratie.