FVD staat PAL achter vreedzame betogers die weg werden geslagen op Museumplein: ‘Het is niet normaal!’

Forum voor Democratie is de enige politieke partij met de ethische moed het politiegeweld in Amsterdam vandaag te veroordelen en het op te nemen voor de vreedzame demonstranten die weer met bruut geweld van het Museumplein werden gejaagd. “De staat die een vreedzame demonstratie beëindigt: het is niet normaal,” schrijft de partij op Twitter.

Zoals wij eerder vandaag al schreven hebben de gemeente Amsterdam, de ME en de politie zich vandaag weer eens op ronduit dictatoriale wijze gedragen. De gemeente eerst door een demonstratie op het Museumplein zonder goede redenen te verbieden, en de ME en politie door vervolgens wéér met gebruik van grof geweld alle betogers weg te jagen. Het was wanstaltig om te zien. Déze foto, van veteranen die strak in de houding staan terwijl ME’ers en politie de aanval openen met behulp van waterkanonnen, is zowel schrijnend als tekenend voor wat er gebeurde:

Forum voor Democratie verzet zich hier terecht tegen. Op sociale media schrijft de partij:

De staat die een vreedzame demonstratie beëindigt: het is niet normaal, en hoe lang het kartel de absurde #lockdown ook laat duren, het gaat NOOIT normaal worden.#FVD staat zij aan zij met al die vreedzame Nederlanders die alleen maar hun vrijheid terug willen. #Museumplein — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 20, 2021

“De staat die een vreedzame demonstratie beëindigt: het is niet normaal, en hoe lang het kartel de absurde lockdown ook laat duren, het gaat NOOIT normaal worden,” aldus FVD op Twitter, Facebook en Telegram. “FVD staat zij aan zij met al die vreedzame Nederlanders die alleen maar hun vrijheid terug willen.”

Helaas is dit wel steeds ‘normaler’ aan het worden in Nederland, en dan met name in Amsterdam waar GroenLinks-burgemeester Femke Halsema het blijkbaar heel normaal vindt om demonstraties met grof geweld te beëindigen. Geen wonder natuurlijk, aangezien haar partij voort is gekomen uit de Communistische Partij Nederland. Russen en Oost-Europeanen die de Sovjet Unie hebben meegemaakt kunnen er heel goed over meepraten, over wat het communisme doet met mensen die de overheid wagen te bekritiseren.