Geflopte haatpoliticus en salafist Arnoud van Doorn verlaat politiek en vertrekt naar Marokko

De Haagse politicus Arnoud van Doorn wist met zijn Partij van de Eenheid geen succes te boeken bij deze Kamerverkiezingen. Na deze grote mislukking maakt hij bekend naar Marokko te vertrekken en daarmee de Nederlandse politiek definitief gedag te zeggen.

Het Haagse salafistische raadslid probeerde met zijn partij een gooi te doen naar een zetel in de Tweede Kamer. Uiteraard mislukte dit jammerlijk, de partij bleef steken op zo’n 850 stemmen. Oftewel: het was één grote blamage. Tegenover Den HaagFM zegt hij er het volgende over:

‘Mensen die mij wat langer kennen, die mij een beetje kennen, die weten dat ik al een hele tijd twijfel aan het nut om mee te doen in de politiek, als het gaat om de belangen van onze gemeenschap. Het zet geen zoden aan de dijk, er is te veel verdeeldheid, we gaan het niet voor elkaar krijgen’

Nederland is zo’n raar en extreem figuur als Van Doorn liever kwijt dan rijk. De laatste jaren was Van Doorn compleet ontspoord en geradicaliseerd. Zo schuwde hij het niet om de ene na de andere walgelijke oproep of statement te plaatsen op sociale media.

De Haagse raad zal blij zijn dat Van Doorn zich niet opnieuw verkiesbaar zal stellen en zelfs over een jaar het land zal verlaten.